L'autisme en l'adolescència i l'edat adulta 

Associació TEA Vallès

22.05.2019 | 04:00

L'associació TEA Vallès organitza aquest dissabte al Centre Cultural una jornada internacional de formació sobre el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). El caràcter d'aquesta jornada és principalment formatiu. La trobada està destinada principalment a professionals de la salut i de l'educació però també hi poden assistir estudiants, familiars i cuidadors de persones afectades i persones amb TEA. Durant la jornada s'abordaran especialment temes referits a les etapes vitals de l'adolescència i la maduresa de persones amb TEA i també a les diferències de gènere que afecten específicament a les dones dins aquest col·lectiu.

La trobada comptarà amb la participació de tres experts reconeguts internacionalment: Tony Attwood, doctor per la Universitat de Londres, psicòleg i professor adjunt de la Universitat Griffith de Queensland, Austràlia, que estarà per primera vegada en territori espanyol; la doctora en psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Amaia Hervás; i la catedràtica de psicologia infantil Rita Jordan.

La jornada començarà a les vuit i mitja del matí, amb la recepció i acreditació. A les nou hi haurà la inauguració i a les 9.10h la primera conferència, en la que Tony Attwood parlarà del perfil, característiques concretes i problemes en l'adolescència de nenes i dones amb TEA.

Després d'una pausa per fer el cafè, a dos quarts de dotze, el mateix doctor parlarà de les de l'etapa adulta, les estratègies en la feina i les relacions socials. Després de dinar, a les tres de la tarda Rita Jordan oferirà una xerrada sobre el desenvolupament del pla d'estudis en l'adolescència i la preparació per a la vida adulta i a dos quarts de cinc hi haurà una conferència sobre l'abordatge del diagnòstic i tractament en adolescents i adults, a càrrec d'Amaia Hervás. Una hora després, Rita Jordan tornarà a parlar, aquest cop, de com preparar-se pels desafiaments i construir resiliència.

A dos quarts de set es farà una pausa i quinze minuts després començarà un col·loqui entre els tres ponents. Es preveu que la jornada acabi cap a les vuit del vespre, amb els agraïments i el tancament.