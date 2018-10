El voluntariat, un dels puntals d'Oncolliga

Els voluntaris són uns dels pilars fonamentals d'Oncolliga. L'entitat compta amb diversos programes de voluntariat, els participants dels quals donen servei a nombrosos malalts oncològics.

La figura del voluntari és clau dins l'àmbit d'actuació d'Oncolliga. Les persones voluntàries constitueixen un col·lectiu molt important dins de l'entitat, complementant la tasca dels professionals per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat al malalt oncològic i a les seves famílies.

La fundació promou la tasca dels voluntaris que ofereixen el seu temps, coneixement i dedicació al servei dels altres, alhora que fomenta la solidaritat com a responsabilitat social. "El voluntariat és el motor que mou la fundació. És un dels nostres trets distintius. Tenim molts voluntaris que fan que Oncolliga sigui el que és", assegura Maria Vilà, coordinadora de voluntariat de l'entitat.

En aquest sentit, la fundació compta amb diversos programes de voluntariat, que es podrien dividir en tres grups: professional, de recursos, i assistencial.

El voluntariat professional és aquell referent a les persones que ofereixen part del seu temps i la seva experiència professional a l'entitat. Alguns exemples són l'advocat que presta el servei d'orientació juridicolaboral, les responsables del taller d'artteràpia i el responsable del curs de gestió de l'estrès per sofrologia. El voluntariat de recursos, en canvi, és aquell format per persones que participen en l'organització d'activitats per obtenir fons.

El grup més nombrós, però, és el del voluntariat assistencial, que agrupa diversos programes els participants dels quals tenen contacte directe amb els malalts. "La prudència és essencial per ser voluntari assistencial. Cal anar amb compte i no abalançar-se sobre les situacions. Si ets prudent, tota la resta es pot aprendre", comenta Vilà.

En contacte amb el malalt

Dins d'aquest grup trobem el voluntariat testimonial. Persones que han passat i superat una experiència relacionada amb la malaltia del càncer aporten la seva vivència a una altra persona malalta, ajudant-la a veure la seva realitat des d'una òptica diferent. També hi ha el voluntariat domiciliari, en què els voluntaris realitzen tasques d'acompanyament i suport a la persona malalta i als seus familiars en el domicili del pacient. En alguns casos, ajuden a fer petites gestions i acompanyen el malalt a les visites mèdiques.

Per últim, també hi ha el voluntariat hospitalari que es realitza en unitats de cures pal·liatives o en plantes oncològiques. El voluntari acompanya i dona suport al malalt i als seus familiars dins l'hospital.

"Qualsevol persona que tingui un mínim de temps i estigui en plenes capacitats físiques i mentals pot ser voluntari", explica Vilà. Només cal omplir el formulari de la pàgina web d'Oncolliga (www.oncolliga.cat) o comunicar-ho a l'entitat presencialment o per telèfon. Després d'haver estat aprovada la sol·licitud, es convoca a la persona a una entrevista personal amb la coordinadora del voluntariat. Un cop realitzat aquest pas, tots els voluntaris reben una formació bàsica en la qual se'ls informa del funcionament de l'entitat i de tots aquells aspectes generals que tot voluntari ha de conèixer, desenvolupar i aplicar.

Els voluntaris assistencials, a més, reben una formació específica homologada per la Generalitat de Catalunya i impartida juntament amb la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer i Federació Catalana de Voluntariat Social amb l'objectiu de capacitar-los per a la realització de la seva feina de manera eficaç i preservar-los del desgast emocional que la tasca a fer comporta en molts casos.

Una vegada realitzada la formació que es considera necessària, el voluntari s'inicia en la seva acció tutelat per un altre voluntari d'una certa antiguitat a la fundació. Després d'un mínim de dos i un màxim de cinc tutories es dona per acabat el cicle de formació i d'incorporació del voluntari a l'entitat. Un cop al mes es fan reunions de seguiment.