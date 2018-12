"Poder parlar amb algú que ha passat pel matex que tu és reconfortant"

Quan temps fa que col.labora amb Oncolliga?

Jo vaig patir càncer de mama i quan em van operar em va venir a veure una voluntària d'Oncolliga. Llavors vaig anar a conèixer l'entitat i tot i que no vaig sol·licitar cap servei, em va cridar molt l'atenció. Quan encara tenia la malaltia, ja vaig oferir-me per ser voluntària però em van dir que esperés a acabar el tractament. Ara fa dos anys i mig que soc voluntària testimonial.

Què la va atraure d'aquest tipus de voluntariat?

Jo soc treballadora social. Sempre m'ha agradat el tracte amb la gent. Al passar pel procés de la malaltia, vaig pensar que podria oferir suport a aquelles persones que estiguessin passant per una situació similar a la meva. Hi ha moments en què et sents perduda i poder parlar amb una persona que ha passat pel mateix és reconfortant.

Vostè visita a persones que han estat operades de càncer de mama

Sí. Em truquen d'Oncolliga, em diuen el nom de la pacient i m'expliquen una mica què li han fet. Llavors jo vaig a Mútua o a l'Hospital a visitar-la, li porto una pròtesi i un coixí en forma de cor que ajuda a descansar el braç i que aquest no fregui amb la ferida i estic una estona amb ella. Li explico com ho vaig viure jo, l'escolto i intento contestar les seves preguntes. També li parlo de tots els serveis d'Oncolliga.

Què li aporta ser voluntària?

M'agrada molt. M'aporta molt. Veure com els canvia la cara a les pacients que visito des que entro fins que surto m'omple molt. Sent voluntària d'Oncolliga he descobert que les persones som molt fortes, que som capaces d'aconseguir el que vulguem i que amb l'ajuda i tot el que ofereix Oncolliga es pot tenir una malaltia més tranquil·la.