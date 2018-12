"El voluntariat hospitalari és una bufetada de realitat; aprens a valorar la vida"

Des de quan fa voluntariat a planta oncològica?

Vaig començar el juny de l'any passat. De més jove havia fet altres tipus de voluntariat però ara feia temps que no m'hi dedicava. Parlant amb una amiga, em va explicar que era voluntària d'aquest programa. Em va interessar. Crec que l'experiència d'haver perdut els meus dos pares, de veure que avui hi som però demà potser ja no, em va fer entendre que poder donar una petita alegria a algú que està passant un moment complicat és important.

Com li va?

Estic encantada. La gent és molt agraïda. Tant a Mútua, que és on vaig, com a Oncolliga, he conegut a gent meravellosa. Jo, per la meva feina, vaig bastant estressada però quan arribo a Mútua desconnecto totalment de la feina i em concentro en allò. Ser voluntària també m'ha servit per aprendre a valorar les coses importants de la vida: la salut, tenir gent que t'estimi al costat,,. i relativitzar els problemes del dia a dia. El voluntariat hospitalari és una bufetada de realitat.

Què és el que fa a la planta d'oncologia de Mútua?

Visito els malalts un cop per setmana. Em presento com a voluntària sense dir que sóc d'Oncolliga perquè la gent no s'espanti i els pregunto si tenen ganes de parlar una mica. Si no volen, no passa res. Si veig que el pacient està molt acompanyat potser no entro.

Què ha descobert sent voluntària d'Oncolliga?

Fa pocs anys no tenia gaire esperança en aquest món. Ara he descobert que hi ha molta gent solidària i que el meu gra de sorra no és insignificant. Alguns pacients em pregunten perquè faig aquesta feina i jo sempre els dic que avui ells estan allà però que demà potser hi seré jo i que a mi m'encantaria trobar algú que tingués una estona per passar amb mi i distreure'm.