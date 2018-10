Escoltar, acompanyar i orientar

El càncer no afecta només el cos del pacient sinó també el seu estat anímic. Des d'Oncolliga, s'ofereix orientació i suport psicològic als malalts i a la seva família amb la finalitat d'ajudar-los a afrontar les conseqüències que porta la malaltia tant en el mateix pacient com en el seu entorn.

A Oncolliga tenen clar que el càncer afecta els malalts en moltíssims àmbits de la seva vida. Per això ofereixen una atenció integral a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia. Gestionar la nova situació a nivell emocional no és fàcil. En aquest sentit, des d'Oncolliga ofereixen un servei de suport psicològic a malalts i familiars amb la finalitat d'ajudar-los a afrontar les conseqüències que porta aquesta malaltia tant en el mateix pacient com en el seu entorn (canvis físics, socials, laborals, familiars, etc.) i potenciar la seva qualitat de vida.

"Cada pacient és un món. Hem de tenir en compte les seves individualitats i els seus espais. Li hem d'oferir, segons les seves necessitats, una atenció integral continuada", explica Clàudia Massé, psicòloga de l'entitat. "Qui pateix no són els cossos sinó les persones. La persona no és només quelcom físic sinó que pensa, sent, s'emociona, etc. Per tant, quan parlem d'una malaltia, això ho hem de tenir en compte", destaca.

En aquest sentit, la professional comenta que la piscooncologia és una branca de la psicologia que té com a objectiu atendre els aspectes psicosocials tant del pacient com dels familiars al llarg del procés de la malaltia a fi d'augmentar la qualitat de vida i el benestar. "El que intentem des de la psicooncologia és oferir un espai d'escolta on el pacient expliqui el que sent i els canvis que viu a través d'una comunicació amb sensibilitat i confidencialitat a fi d'identificar les seves preocupacions. També l'ajudem a donar les notícies a la família i als éssers més propers, en la comunicació amb el sistema mèdic, a que prengui decisions per si mateix i a reforçar els seus recursos propis", detalla la psicòloga.

Un concepte inquietant

"El càncer va lligat, molts cops, a un destí incert, al desemparament, a la desesperança i a una sensació d'aïllament. De vegades pot significar la mort. Si més no, el concepte 'càncer' és inquietant", reconeix Massé. Així, l'espectre de problemes dels malalts oncològics és molt ampli. "Tenim problemes emocionals i mentals com la tristesa, la preocupació, la inseguretat, la pèrdua de control i autonomia, els canvis d'autoimatge i la dificultat en la presa de decisions. Tenim problemes a nivell fisiològic i a nivell físic com la fatiga, el dolor, la incapacitat, la invalidesa i els problemes psicosomàtics. També tenim problemes existencials i espirituals com pot ser la confrontació amb la mort, el sentit de vida, etc. També hi pot haver problemes de manca d'intimitat i de comunicació amb el sistema sanitari, problemes d'estrès financer, ocupacional i social, de com es comporta la gent amb nosaltres i de com vivim nosaltres aquests aspectes; i problemes familiars de comunicació i de canvi de rols", diu la psicòloga.

Massé especifica que l'adaptació psicològica del pacient a la malaltia i les seves conseqüències depèn de factors mèdics (el tipus de tumor, la localització, l'estadi...), de factors personals (les seves experiències vitals prèvies, la seva vulnerabilitat, la seva capacitat d'afrontament i l'etapa de la vida que està vivint) i de factors socioculturals (les creences del pacient, les actituds i el suport social que té).

Davant la dificultat d'afrontar psicològicament tots els canvis que comporta el càncer, moltes persones busquen suport psicològic. Però no totes el sol·liciten en la mateixa fase de la malaltia. "Hi ha qui busca ajuda en l'etapa del prediagnòstic, quan hi ha una sospita i s'estan fent biòpsies, un moment d'angoixa, d'ansietat i de por a la possible malaltia. També hi ha qui ho fa en l'etapa de diagnòstic, un moment de fort impacte emocional, amb ràbia, tristesa i preocupació, on el malalt perd l'interès per tot el que feia abans, on hi ha un canvi d'hàbits alimentaris i de son i la persona està més irritable. Altres demanen ajuda en la fase de presa de decisions, una etapa de gran vulnerabilitat. Durant el tractament també hi ha gent que arriba a Oncolliga buscant suport psicològic", comenta Massé.

Etapes

Però la petició d'ajuda també pot arribar en altres fases. "Després de l'alta mèdica pot ser que la família estigui esperant al pacient com si fos el mateix que abans i això no és així; la persona està cansada, no sap si podrà tornar a treballar... Aquesta és una etapa on es produeixen moltes crisis d'ansietat i baixes per depressió. D'altra banda, en la fase recidiva, quan reapareix el tumor maligne després d'un període més o menys llarg d'absència de la malaltia, el pacient està esgotat, no és com la primera vegada i cal tornar a col·locar-lo al carril de lluita", assegura Massé. La psicòloga també destaca la fase terminal, "una etapa de retrobament amb un mateix i amb els éssers estimats", i la fase de dol, "un moment en què cal plorar, expressar els sentiments però alhora acceptar".

Així, a Oncolliga brinden suport psicològic durant el procés de la malaltia, per facilitar l'adaptació a la vida després del càncer i en l'elaboració del dol. El presten tant en malalts, com en familiars i tant de forma individual com grupal. Fins i tot fan teràpia sexual i de parella.

"Les eines que utilitzem en les teràpies individuals són la psicoeducació, explicant al pacient els recursos propis que té i el potencial d'activació de si mateix; el maneig de l'estrès, ajudant a l'usuari a detectar situacions estressants i com afrontar-les; i les tècniques de relaxació progressiva i d'imaginació guiada, entre d'altres. També preparem psicològicament el malalt davant un tractament, pels canvis d'autoimatge i per les conseqüències pel que fa a la relació de parella", explica Massé, que concreta que les teràpies grupals, de dotze sessions cada una, es fan amb pacients durant el tractament o un cop superada la malaltia, afavorint que els usuaris comparteixin experiències.

L'any passat, el servei de suport psicològic d'Oncolliga va atendre 927 persones, realitzant un total de 3.080 visites. Al Vallès Occidental, els usuaris van ser 366 (224 pacients i 142 familiars). A la comarca es van dur a terme 1.579 visites.