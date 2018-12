Oncolliga: atenció i ajuda a persones amb càncer 

La Fundació Oncolliga (Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica) és una entitat catalana sense ànim de lucre que lluita contra les malalties oncològiques, oferint atenció psicosocial al malalt diagnosticat de càncer i a la seva família durant tot el procés de la malaltia.

La Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga, constituïda el desembre de 2003, és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars, durant tot el procés de la malaltia, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. L'organització també realitza activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació. Professionals de la piscooncologia, del treball social i del treball familiar, amb el suport del voluntariat, ofereixen (de forma gratuïta) una atenció integral a malalts oncològics i les seves famílies, per donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats. A més, Oncolliga compta amb un comitè científic, constituït per professionals de reconeguda rellevància científica, amb l'objectiu d'assessorar i recomanar les línies en què es basa la funció social de l'entitat.

La institució realitza la seva activitat a les comarques de Barcelona, i està integrada a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC) així com a la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS). Té seus a Barcelona i Terrassa i delegacions a Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Calella i Vilassar de Mar.

Una llarga llista de serveis

Oncolliga posa a disposició de les persones que ho desitgin diferents programes d'actuació. L'entitat ofereix suport social, facilitant informació, orientació i assessorament dels recursos propis de l'entitat així com dels recursos externs; suport psicològic a persones malaltes, familiars i persones cuidadores durant el procés de la malaltia, per facilitar l'adaptació a la vida després del càncer i per l'elaboració del dol; i un servei d'atenció a domicili per facilitar la permanència a la llar familiar i alleugerir la càrrega de la persona cuidadora principal. "De vegades, el cuidador queda tocat. Cuidar d'un malalt, tenir cura de la seva higiene personal... no és fàcil. A algunes persones els hi és complicat", explica Conxa Puig, responsable de l'àrea social d'Oncolliga

La fundació també brinda un servei de préstec de material clínic (llits, matalassos, cadires de rodes...) per millorar el confort i la qualitat de vida de la persona afectada; assessorament dietètic per a pacients que tenen dificultats en l'alimentació a causa dels tractaments; assessorament d'estètica oncològica i cura de la pell amb el suport de la Fundació Ricardo Fisas - Natura Bissé; un banc de perruques i complements solidaris; orientació jurídica-laboral; i ajudes econòmiques per a despeses puntuals derivades de la malaltia per a les persones més necessitades. "Hi ha situacions econòmiques molt fràgils, persones que tenen dificultats per pagar els medicaments, que estan en tractament i a les quals una ajuda els va molt bé. D'altra banda, després d'un càncer, potser el pacient no pot continuar fent la mateixa feina que feia abans. Aquí tenim un advocat que els assessora", detalla Puig.

Programes comunitaris

A més, disposen de diversos programes comunitaris de prevenció, educació, sensibilització i rehabilitació. Es tracta de tallers terapèutics adreçats a persones amb càncer, familiars i persones cuidadores; conferències, promoció d'hàbits saludables i de prevenció; un centre de rehabilitació per a laringectomitzats (un centre especialitzat en l'atenció integral a les persones afectades de càncer de laringe i a les seves famílies); i suport i orientació a persones amb ostomia, realitzats a través d'un conveni amb l'Associació Catalana d'Ostomitzats.

Des del seu inici, Oncolliga ha considerat rellevant promoure el voluntariat com una forma de sensibilització de la societat i com a complement de l'activitat que duen a terme els professionals. Així, disposen de diversos programes: voluntariat hospitalari (a les unitats de quimioteràpia, de cures pal·liatives i les plantes d'oncologia), voluntariat domiciliari (suport i acompanyament en el domicili i a visites mèdiques de les persones amb càncer), voluntariat testimonial (dones operades de càncer de mama, persones laringectomitzades o amb una ostomia que ofereixen el seu testimoni a persones amb càncer), voluntariat professional (persones que ofereixen part del seu temps i la seva experiència professional) i voluntariat de recursos (persones que participen en l'organització d'activitats per obtenir recursos).

"Els voluntaris són un pilar molt important. Molts dels serveis i activitats que oferim no es farien si no tinguéssim voluntaris", explica Puig.

Des de l'entitat asseguren que la seva prioritat i raó de ser és "l'atenció a les persones (pacients i familiars) que veuen canviar la seva vida quotidiana a causa del càncer". "La proximitat a les persones, a la malaltia i al patiment, ens exigeix una resposta tant tècnica (professional) com ètica. És per això que sota la direcció de l'equip mèdic que integra el comitè científic, difonem i promovem hàbits saludables que ajuden a prevenir el càncer i a afrontar les seves conseqüències", destaquen. "Formem una comunitat on pacients, professionals, col·laboradors i voluntaris rebem i donem. Així, formem part d'un cercle que s'enriqueix humanament, contribuint a fer, entre tots, un país més humà i solidari", expliquen.

Aquest any, l'entitat ha engegat una nova etapa en què el patronat de la fundació pretén enfortir més encara la trajectòria d'Oncolliga i ampliar la seva presència al territori. Els principals objectius que es proposen assolir són la sostenibilitat econòmica, l'estructura de gestió i la comunicació.

"Volem créixer i volem fer-ho perquè a la societat li cal que ens fem més grans per ajudar cada cop a més gent que ho necessita. I per créixer és essencial tenir una economia sostenible. Fins ara la voluntat de servei és el que ha permès ser on som. Però ens cal fer un pas endavant en relació a l'estructura de gestió, que ens ha de portar a la consolidació d'una progressiva implantació territorial. Alhora, volem reforçar la política de comunicació de la fundació", especifiquen des de l'entitat.