Un diari, un donatiu

En el marc de l'Espai Solidari, CaixaBank, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", ha posat en marxa una campanya de crowdfunding per aconseguir els diners necessaris per a la compra d'un elevador elèctric per a la Fundació Busquets. Diari de Terrassa publica en cada edició un anunci retallable sobre la campanya. Per tots aquells que es retallin i es portin a la seu del rotatiu, l'empresa editora donarà l'import de l'exemplar a la causa.

Tal i com explicàvem la setmana passada, CaixaBank, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", va engegar el passat 10 de setembre una campanya de micromecenatge (crowdfunding solidari) amb l'objectiu d'aconseguir els diners necessaris per la compra d'un elevador elèctric per a la Fundació Busquets. La campanya s'emmarca dins de la iniciativa de l'Espai Solidari, un projecte de Diari de Terrassa i l'entitat financera que té per objectiu donar a conèixer la feina que realitzen dia a dia Càritas Diocesana de Terrassa, la Fundació Busquets, Creu Roja Terrassa, Prodis, Oncolliga, AVAN, ECOM i l'Associació ALBA.

L'Obra Social "la Caixa" ja ha fet una aportació de 2.000 euros al projecte, que necessita recollir-ne 2.000 més abans del pròxim 8 d'octubre. Qualsevol persona o empresa pot sumar-se a la iniciativa i fer el seu donatiu des de qualsevol dels caixers automàtics que CaixaBank té a Terrassa o mitjançant el portal www.caixabank.es. Els clients del banc també poden aprofitar una cita amb un empleat de l'entitat bancària perquè els ajudi a fer el donatiu o fer-lo a través de les aplicacions per a mòbils i tauletes CaixaBank Pay i ImaginBank, amb el sistema de pagament Bizum.

Un anunci solidari

Els lectors de Diari de Terrassa també tenen una altra via per col·laborar amb la iniciativa. I és que el rotatiu també vol aportar el seu granet de sorra a la causa. Així, mentre la campanya de micromecenatge estigui en marxa, el Diari publicarà un anunci sobre el projecte en cada una de les seves edicions. Els lectors que ho vulguin, poden retallar-lo i portar-lo a la seu de Diari de Terrassa (carrer de Puig Novell, 14, baixos) fins l'últim dia de la campanya. Per cada anunci rebut, l'import de l'exemplar corresponent es transformarà en un donatiu automàtic a la causa.

Aquest anunci es va començar a publicar el dissabte de la setmana passada i continuarà apareixent a les diverses edicions de Diari de Terrassa fins al proper 6 d'octubre. Els lectors el poden trobar o bé a la portada del diari o bé a les pàgines de l'Espai Solidari. Totes aquelles persones que el retallin i el portin a la seu, rebran un obsequi de Diari de Terrassa.