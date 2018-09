Atenció i serveis a les persones sense llar

La Fundació Busquets compta amb un programa d'atenció a les persones sense sostre que pretén cobrir les necessitats bàsiques d'aquesta gent. L'entitat disposa d'un centre de dia, un menjador social, un servei de dutxes i cinc llars compartides.

Malgrat potser no ens ho sembli, a Terrassa hi ha diverses persones que no disposen del caliu d'una llar i dormen a la intempèrie, en caixers, estacions o en infrahabitatges. Preocupats per aquesta gent, des de la Fundació Busquets van crear un programa d'atenció a les persones sense llar que avui dia consta de diversos serveis: dutxes, un menjador social, un centre de dia i llars compartides.

"L'objectiu principal del programa és la cobertura de les necessitats bàsiques de persones en situació d'exclusió social. No obstant això, no ens quedem només aquí, sinó que intentem impregnar tota la nostra atenció de contingut socioeducatiu, acompanyant als usuaris en el seu procés de millora personal", explica David Carmona, coordinador del programa.

Un dels projectes que forma part d'aquest programa és el servei de dutxes, que disposa de 50 places. Tots els seus usuaris arriben a la Fundació Busquets derivats dels Serveis Socials municipals. Tot i això, "la primera atenció sempre la fem, hagin anat a Serveis Socials o no", explica Carmona. "Si algú truca a la nostra porta i necessita dutxar-se, aquell dia ho podrà fer i si cal, se li proporcionarà roba, però sortirà d'aquí amb la indicació clara que ha d'anar a Serveis Socials", especifica. "La cobertura de les necessitats bàsiques és de responsabilitat municipal i són els professionals de Serveis Socials qui han de valorar cada cas i decidir si una persona pot ser usuària d'aquest servei o no", puntualitza Carmona.

Gran majoria d'homes

A la Fundació Busquets hi ha tres dutxes. El servei funciona de dilluns a divendres en dues franges horàries diferents: de les 10 a les 12.30 hores, i de les 13.30 a les 15.30 hores. A cada usuari se li proporciona sabó, una tovallola i una maquineta d'afaitar.

Actualment, tots els beneficiaris són homes. La majoria tenen entre 45 i 65 anys. "Hi ha gent que ve un dia al mes, gent que ve un dia a la setmana i gent que ve cada dia. Els usuaris poden venir dins la franja horària que vulguin i tants cops a la setmana com vulguin", explica Carmona.

Qui també pot fer ús d'aquestes dutxes són els usuaris del menjador, que també vénen derivats de Serveis Socials.

D'aquest servei, actualment se'n beneficien 46 homes i 4 dones. "Aquí no podem fer la primera atenció que sí que fem amb les dutxes perquè tenim 50 places, estan totes plenes i hi ha llista d'espera", assegura Carmona, que explica que el menjador funciona de dilluns a dissabte en horari de migdia.

Els aliments que se serveixen provenen o bé de donacions o bé els compra la fundació, i els prepara el personal de cuina. El menú consta de primer plat, segon plat i postres. A més, cada usuari s'endú una bossa amb aliments tipus entrepans, iogurts, pastes i fruita per cobrir el berenar, el sopar i l'esmorzar de l'endemà. "Als usuaris del menjador que estan a l'Andana, el servei municipal d'allotjament i acollida nocturna per a persones sense sostre, no se'ls dona aquesta bossa perquè allà ja els donen de berenar, sopar i esmorzar", detalla el coordinador.

L'hora d'entrada al menjador és entre les 13 i les 13.30 hores però hi ha usuaris que arriben abans a la fundació i s'estan al centre de dia, un altre servei que forma part d'aquest programa d'atenció a les persones sense llar i que obre de dilluns a dissabte, de les 10 a les 16 hores. "Tenim una sala amb tres ordinadors amb connexió a Internet, una televisió, diaris, jocs de taula, trencaclosques... A més, fem diverses activitats i tallers", comenta Carmona.

Assemblea cada divendres

Algunes d'aquestes activitats sorgeixen dels suggeriments dels usuaris que participen en l'assemblea dels divendres. I és que "des de fa sis anys, dins del programa d'atenció a persones sense llar, hi ha una assemblea. Ens reunim tots els divendres. És una forma de conèixer l'opinió de les persones que gaudeixen dels serveis", destaca Carmona. "En aquesta assemblea va sorgir el neguit dels usuaris de poder retornar d'alguna manera tot el que reben i col·laborar amb el programa. Així, es va crear un grup que s'encarrega de recollir les taules del menjador després de dinar i de deixar-les parades, de fer cafè els matins i després de dinar, de gestionar els ordinadors del centre de dia... Fem moltes coses gràcies a la seva implicació", subratlla el responsable.

"Vaig arribar a la Fundació Busquets el mes de juliol a través de l'assistenta social. Li vaig comentar la meva situació i ella em va dir que podia venir aquí a menjar", explica un dels usuaris del menjador. Aquest terrassenc de 42 anys no té feina, cobra 564 euros mensuals de la renda garantida de ciutadania i actualment dorm a l'Andana. "Acostumo a venir una mica abans de l'hora de dinar per estar a l'ordinador i distreure'm una mica. Les xerrades que es fan al centre de dia m'encanten. A més, sempre participo de les assemblees. És molt interessant perquè tothom pot donar la seva opinió en pro de millorar els serveis. Va molt bé", comenta.

"Per a mi, el menjador és essencial. Tenir un àpat calent al dia és molt important però a més, aquí et donen aixopluc. El diumenge, que està tancat, es nota", assegura aquest usuari. "Jo estic a l'Andana. Sortim a les 9.15 hores del matí i no podem tornar fins a les cinc de la tarda. Estar tot el dia al carrer és dur. Quan fa calor perquè fa calor i quan fa fred perquè fa fred. Jo vinc a la Fundació Busquets i després vaig a la biblioteca a llegir el diari; així no estic tot el dia al carrer", destaca aquest terrassenc, que es mostra molt agraït de poder disposar dels serveis que proporciona la Fundació Busquets.

LES XIFRES DE L'ÚLTIM ANY

Dutxes: Un total de 35 persones van utilitzar el servei de dutxes de la Fundació Busquets l'any 2017. Es van oferir un total de 5.300 serveis.

Centre de dia: L'any passat, el centre de dia de la Fundació Busquets va atendre 266 persones.

Menjador: L'any 2017, el menjador de la Fundació Busquets va atendre 102 persones. Es van oferir 15.470 serveis.