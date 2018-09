Aliments per als més necessitats

La Fundació Busquets disposa d´un banc d´aliments del que es beneficien diverses persones derivades dels Serveis Socials. Fa uns dos anys que l´entitat va decidir canviar el model d´aquest programa i ja no entrega lots tancats sinó que el banc funciona com una mena de supermercat.

El menjar és una de les necessitats humanes més bàsiques però no tothom disposa dels recursos necessaris per fer front a la seva despesa alimentària. Així, hi ha diverses entitats que col·laboren amb l´administració pública per a proporcionar queviures als més necessitats.

Una d´aquestes entitats és la Fundació Busquets, que des de fa bastants anys disposa d´un programa d´aliments per a famílies amb necessitats socioeconòmiques de Terrassa i altres municipis de la comarca. "Nosaltres atenem una sèrie de famílies que vénen derivades de Serveis Socials. Qui els fa la valoració i el seguiment és Serveis Socials. Nosaltres som uns intermediaris però l´equip de voluntaris intenta tenir sempre un tracte de tu a tu amb els usuaris, sense aprofundir molt en aspectes personals, però perquè se sentin acompanyats", expliquen des de la fundació.

El responsable del programa comenta que abans s´entregaven lots tancats però ara fa dos anys van decidir canviar de model, quelcom que van poder fer gràcies a l´ajuda de CaixaBank, que va subvencionar la remodelació. "Abans, venien els usuaris, se´ls treia la bossa preparada, firmaven i marxaven. Era molt fred. A més, donàvem una pila d´aliments que potser després llançaven perquè no els agradaven, no els necessitaven o no els volien", assegura el responsable. "En canvi, ara, que funciona com una mena de supermercat, l´usuari només agafa allò que realment utilitzarà. A més, no se´ls treu una bossa i ja està sinó que hi ha un contacte humà, ja que els voluntaris acompanyen als usuaris al llarg de tot el recorregut del supermercat, assessorant-los", destaca.

L´usuari decideix

Els usuaris es distribueixen en diversos grups: lot petit (per a famílies amb un o dos membres), lot mitjà (per a dues o tres persones), lot gran (per a quatre persones) i lot súpergran (per a famílies més nombroses). En funció de la categoria, tenen dret a una quantitat o altra de cada tipus d´aliment (carn, llegums, llet, pasta, fruita i verdura fresca...). "És l´usuari qui decideix què s´emporta, sense superar mai aquesta quantitat", especifiquen des de la fundació.

El supermercat disposa de tot tipus d´aliments, inclòs alguns d´específics per a vegetarians, intolerants al gluten i a la lactosa. A més, també hi ha una petita secció de parafarmàcia.

Tots aquests productes provenen, majoritàriament, del Fons d´Ajuda Europea als més Desfavorits (FEAD), i de la Fundació Banc dels Aliments, que rep de la indústria alimentària productes amb data de consum preferent a punt de vèncer, excedents de supermercats (minves), fruites i verdures procedents de retirades del mercat (SERMA), campanyes de recapte i donacions d´empreses de la zona.

El banc d´aliments de la Fundació Busquets fa entregues tots els dilluns i dimecres, de 10 a 12 hores. Cada dia atenen 22 persones, de forma que en un any lliuren al voltant de 2.300 lots.

Cada usuari té dret a anar-hi un cop al mes. Mentre que alguns només necessiten aquesta ajuda durant un o dos mesos, d´altres fa anys que en són beneficiaris. Sigui com sigui, cada tres mesos aquestes persones han de passar una entrevista amb Serveis Socials perquè els renovin el dret a l´ajuda.

Perfils diversos

"Hi ha tant homes com dones, tant persones autòctones com immigrants, les edats són molt variades. Hi ha de tot. Famílies monoparentals, gent gran sola...", explica Andrés García, un dels voluntaris del programa, que assegura que "qualsevol pot trobar-se un dia en aquesta situació".

"Un fet que ens preocupa és que cada cop atenem més parelles molt joves, de 20 anys. Un altre col·lectiu que va en augment són els refugiats polítics veneçolans", destaca el responsable del banc.

"És quelcom molt necessari. Jo estic molt contenta. Si aquest servei no existís, no menjaria", comenta Paloma Gálvez, una de les usuàries del programa. Aquesta egarenca de 65 anys no té cap ingrés des del febrer de l´any passat. No té dret a una pensió de jubilació i està a l´espera de rebre una PNC (pensió no contributiva). Viu amb un fill que no té feina i paga un lloguer social. És beneficiària del banc d´aliments de la Fundació Busquets des de fa dos mesos, tot i que abans havia passat per altres entitats. "Aquest banc és un dels més complets pels que he passat. A diferència d´altres llocs, et donen carn i pollastre", assegura. A més, destaca que en funcionar com un supermercat, "pots escollir el que realment necessites".

Una altra de les usuàries és Lucia Ruiz, de 68 anys. Ella cobra 500 euros al mes, viu amb un nét i paga un lloguer social de 124 euros al mes. "Després de pagar el lloguer, la llum, l´aigua... em queden pocs diners. Puc menjar gràcies a aquest servei. Si no, no arribaria a finals de mes", afirma.

I és que l´ajuda que presta la Fundació Busquets a través del seu banc d´aliments és molt important per a moltes persones.