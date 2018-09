Medalla de Plata de la Ciutat i Creu de Sant Jordi

La labor de la Fundació Busquets ha estat reconeguda per part de la societat i les institucions terrassenques i catalanes en més d'una ocasió. El 21 de gener de 1954, el ple de l'Ajuntament de Terrassa va acordar lliurar la Medalla de Plata de la Ciutat a la Fundació Busquets. L'acte de lliurament va ser el dia 26 del mateix mes. Aquesta medalla és un dels guardons que atorga el consistori terrassenc en reconeixement als mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars que ajuden a enriquir la ciutat de Terrassa des de les més variades formes de l'activitat humana.

D'altra banda, també cal remarcar que l'any 2014, la Fundació Busquets va rebre la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona (física o jurídica) per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. L'entitat terrassenca va rebre aquesta distinció "per la seva meritòria dedicació, des de Terrassa, a les necessitats de les persones des del punt de vista assistencial i educatiu, i per la tasca de sensibilització col·lectiva en la construcció d'una societat més solidària".