CaixaBank posa en marxa una campanya de crowdfunding amb l'objectiu que la població participi amb els seus donatius en la compra d'un elevador elèctric per a descarregar les furgonetes carregades d'aliments que la Fundació Busquets distribueix entre les famílies amb necessitats socioeconòmiques.

Dins la iniciativa de l'Espai Solidari, CaixaBank es va comprometre a dur a terme una campanya de crowdfunding per recaptar diners per a una necessitat concreta d'una de les vuit entitats que participen en aquest projecte de Diari de Terrassa i l'entitat financera, que té per objectiu donar a conèixer la feina que realitzen dia a dia Càritas Diocesana de Terrassa, la Fundació Busquets, Creu Roja Terrassa, Prodis, Oncolliga, AVAN, ECOM i l'Associació ALBA.

Així, el passat 10 de setembre, CaixaBank, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", va posar en marxa una campanya de micromecenatge (crowdfunding solidari) amb l'objectiu que particulars i empreses, clients o no clients de l'entitat, se sumin a la iniciativa d'aconseguir els 2.000 euros necessaris per completar la compra d'un elevador elèctric per a la Fundació Busquets.

L'Obra Social "la Caixa" ja ha fet una aportació de 2.000 euros al projecte, dels 4.000 euros necessaris per a la compra de l'elevador. Els 2.000 euros restants són l'aportació econòmica que fins al pròxim 8 d'octubre CaixaBank espera recollir a través de les seves oficines de Terrassa. Qualsevol ciutadà o empresa pot realitzar el seu donatiu des de qualsevol dels caixers automàtics de la població o mitjançant el portal www.caixabank.es, garantint que el 100% de les aportacions s'abonaran al projecte. Els clients del banc també poden aprofitar una cita amb un empleat de l'entitat bancària perquè els ajudi a fer el donatiu o fer-lo a través de les aplicacions per a mòbils i tauletes CaixaBank Pay i ImaginBank, amb el sistema de pagament Bizum.

Compromís social

Aquesta acció de crowdfunding solidari s'emmarca en el fort compromís social de CaixaBank que, a través de la seva xarxa d'oficines bancàries (una de les més extenses a Espanya), pot detectar les necessitats locals més urgents. Tot això, permet donar suport a projectes socials de petita magnitud però que, en conjunt, tenen una gran incidència en la mitigació de les dificultats de milers de persones. L'entitat financera té un pla de Banca Socialment Responsable que reforça la manera diferent de fer banca de CaixaBank, un model responsable i compromès socialment amb tots els seus stakeholders.

Si s'aconsegueix l'èxit d'aquesta acció solidària, l'entitat beneficiaria, la Fundació Busquets, podrà comptar amb un elevador elèctric per tal de poder descarregar les furgonetes que porten tots els aliments que distribueixen i apilar-los de manera més eficient, ampliant d'aquesta manera la capacitat del magatzem.

El personal de les diferents oficines que CaixaBank té a Terrassa ja fa dies que explica als seus clients la possibilitat de col·laborar amb aquesta iniciativa.