Una campanya per afavorir un canvi de mirada

Gràcies al suport de l´Ajuntament de Barcelona, el juliol de 2014 ECOM va posar en marxa un projecte que té per objectiu afavorir el canvi de mirada que les pròpies persones amb discapacitat tenen sobre si mateixes i estimular-les a iniciar un procés de presa de decisions com a persones amb capacitat d´autonomia personal i de dur una vida independent.

Aquest projecte inclou una campanya que, sota el lema "VIDA INDEPENDENT #feselpas", s´adreça tant a persones amb discapacitat, com a associacions, professionals, familiars i a la societat en general i que pretén fer difusió sobre la vida independent. I és que, "perquè la vida independent de les persones amb discapacitat sigui una realitat cal que tant elles mateixes com l´entorn que les rodeja avancin en una mateixa direcció i amb una visió igual i compartida de la discapacitat i la vida independent", asseguren des d´ECOM.

Així, per tal d´afavorir que totes les associacions que hi ha sota el paraigües de la federació comparteixin una mateixa mirada sobre la discapacitat orientada al foment de la vida independent, durant el desenvolupament de la campanya s´han dut a terme actuacions específiques adreçades a les entitats federades, tant als professionals que hi treballen com als seus socis i/o usuaris, i als seus familiars.

Una de les accions més destacades dins d´aquesta campanya va ser la creació del documental "Vides Diverses", que mostra la necessitat i capacitat d´autonomia de les persones amb discapacitat física. Des de la defensa de la diversitat en la societat, el documental ens interroga sobre com ens veiem i com ens afecta la mirada dels altres, i ens apel·la a defensar el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida i a tenir les mateixes oportunitats.

Procés participatiu

El vídeo és una cocreació fruit d´un procés participatiu (dinamitzat per l´associació Càmeres i Acció) entre persones amb discapacitat física amb experiència en vida independent, personal tècnic d´ECOM i la productora New Division.

Seguint la mateixa línia, l´any 2014, l´entitat va crear l´exposició "Vides Diverses", que dona continuïtat al treball iniciat amb el documental, en l´objectiu de promoure la vida independent de les persones amb discapacitat física.

Protagonitzada per persones amb discapacitat física i experiència en vida independent, i treballada de forma col·lectiva, la mostra combina fotografies de mida gran i d´altres més petites en què vuit persones mostren com viuen. Els protagonistes es presenten amb els aspectes que han volgut destacar de si mateixos, amb imatges que es fan properes al visitant i que evidencien la diversitat d´opcions i projectes de vida possibles.

Un gran mural amb el títol "Vides Diverses" a l´encapçalament i els crèdits a la part inferior, presenta l´exposició amb un text poètic, al·lusiu a la diversitat, a la reconversió de limitacions en capacitats i a la transformació de barreres en noves possibilitats.

Per gentilesa d´ASENDI Nou Barris (entitat federada a ECOM) les fotografies més representatives de l´exposició compten amb la descripció i transcripció en codi braille, fent accessible també la mostra per a persones amb discapacitat visual.

Cal destacar que el documental es pot comptabilitzar amb l´exposició, en una projecció continuada en una pantalla situada a la sala on s´exhibeixen les fotografies. De fet, a Terrassa, la mostra va estar instal·lada al Casal Cívic de Ca n´Aurell, del 24 d´abril al 5 de maig de 2017; una acció que es va complementar amb tres projeccions programades del documental, amb col·loqui posterior.