El posicionament d'ECOM

ECOM entén l'accessibilitat universal com a dret humà que és imprescindible exercir per a la participació en igualtat d'oportunitats i la veritable inclusió en tots els àmbits de la persona (des de l'habitatge i la ciutat fins al seu entorn laboral i educatiu) i en tots els moments de la seva vida (des de la infància fins a la vellesa); i que, per tant, s'ha de defensar com a dret humà que és de tota la ciutadania.

ECOM aposta per treballar l'accessibilitat de manera democràtica, integral i transversal, sota els valors de l'autonomia personal i la no discriminació, tenint en compte la diversitat humana i posant-la en valor. S'entén que l'accessibilitat és una cadena d'elements interrelacionats que s'han de tractar conjuntament de manera coordinada per totes les parts implicades (tant públiques com privades), amb un diàleg obert, caràcter constructiu i una participació activa del col·lectiu de persones amb discapacitat.

ECOM defensa l'accessibilitat com quelcom que millora la qualitat de vida de tota la ciutadania, i que genera entorns, productes i serveis més segurs i usables per a tothom. Per tant, ECOM defensa que tot allò que es dissenyi ha d'acomplir la legislació i normativa vigent i seguir els principis de disseny universal o disseny per a tothom.