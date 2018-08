Alguns comerços no diposen d´entrades accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Alguns comerços no diposen d´entrades accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Per avançar cap a la integració plena de les persones amb discapacitat física a la societat és essencial promoure la millora de l'accessibilitat. En aquest sentit, ECOM actua per fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació i per promocionar el transport adaptat per tal que les persones amb discapacitat física puguin desenvolupar de manera autònoma les activitats quotidianes més elementals.

"El fet de construir un entorn accessible vol dir donar les mateixes oportunitats a tothom i fer que la discapacitat no sigui un problema, sinó una diferència", expliquen des del moviment.

Així, ECOM actua des de tres vessants: la preventiva (per exemple, col·laborant en la redacció de normatives o fent formacions), la proactiva (fent propostes de solució a les administracions o fomentant la participació ciutadana del col·lectiu als plans d'accessibilitat, entre d'altres) i la de denúncia o defensa de drets (per exemple, denunciant públicament incompliments o impugnant ordenances o protocols que incompleixen normatives superiors d'accessibilitat).

Com a federació, ECOM atén consultes sobre accessibilitat provinents d'entitats; duu a terme processos de participació interns amb les entitats federades i grups de treball oberts a tothom per recollir demandes, problemàtiques i propostes de millora en relació a l'accessibilitat, i dona suport a les entitats federades en tot allò que necessitin, posant en valor la seva tasca i la seva importància per avançar en el dret a l'accessibilitat al territori, fomentant la seva interrelació i la creació de sinergies amb altres moviments socials afins, i defensant el seu paper i la seva participació a les accions relacionades amb l'accessibilitat que es duguin a terme en el seu espai d'incidència.

Prou barreres

Una d'aquestes entitats és Prou Barreres, amb seu a Terrassa. La organització forma part de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i està en contacte constant amb l'Ajuntament per promoure l'accessibilitat universal.

Montse Hernández, membre de l'entitat, explica que a Terrassa "s'han aconseguit moltes coses" en quant a urbanisme i transport públic però lamenta que encara queda molt per fer i que molts comerços no són accessibles per a tothom. "L'any passat l'Ajuntament va oferir ajuts per a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials però alguns no ho fan bé", critica Hernández, que també explica que "de vegades hem anat al notari i ha hagut de baixar a atendre'ns al bar".

L'activista també comenta que a la ciutat hi ha alguns edificis històrics que estan catalogats i no tenen les entrades adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. "Es posa per davant la història i l'arquitectura quan el primer hem de ser les persones", diu Hernández. "Això de 'Jo t'ajudo a entrar' no serveix. És una qüestió de dignitat. De fet, l'accessibilitat és un dret", reivindica.

L'activista també posa de relleu les dificultats que tenen les persones amb discapacitat física per trobar pisos accessibles, adaptats a les seves necessitats. "Quant no hi ha un esglaó a l'entrada, no hi ha prou espai per passar amb la cadira de rodes. A l'hora de fer nous habitatges s'hauria de tenir més en compte l'accessibilitat universal", reclama Hernández.

D'altra banda, la terrassenca es queixa de les terrasses de bars i restaurants que "ocupen més espai del que els pertoca" i dificulten el pas de persones en cadira de rodes o cotxets, entre d'altres. En aquest sentit, la membre de Prou Barreres, recorda que la supressió d'aquestes barreres no només beneficia a les persones amb dicapacitat física sinó a tota la població.