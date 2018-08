L'accés a la feina, essencial per la integració 

L'accés a una feina és fonamental per a l'autonomia de les persones i la seva independència econòmica. En el cas de les persones amb discapacitat, la inclusió laboral és una via que condueix a la seva integració en la societat.

Actualment, la situació laboral de les persones amb discapacitat, malgrat l'existència de diferents marcs legislatius a nivell europeu i nacional per afavorir-la, dista d'una situació d'igualtat respecte la resta de població.

"A Espanya, les persones amb discapacitat cobren una mitjana de 3.000 euros anuals menys que la resta de persones. En el cas de les dones, la xifra és de 6.000 euros", assegura Mireia Martínez, responsable de l'àrea laboral d'ECOM. "A més, cal tenir en compte que aquestes persones tenen un sobrecost que pot arribar a uns 20 mil euros l'any ja que moltes necessiten ajuda terapèutica, adaptar casa seva...", afegeix Martínez.

Amb la finalitat d'afavorir la inclusió d'aquestes persones en l'àmbit laboral, ECOM va posar en marxar fa més de vint anys els Serveis d'Integració Laboral (SIL), que actuen, d'una banda, amb les persones demandants de feina, per tal d'assessorar-les en el procés de recerca de feina i capacitar-les per incorporar-se al mercat de treball; i, de l'altra, amb el teixit empresarial, sensibilitzant-lo per contribuir a eliminar els prejudicis existents vers les persones amb discapacitat i informant-lo sobre les potencialitats d'aquest col·lectiu per desenvolupar qualsevol tasca dins l'empresa adequada a les seves capacitats.

"I és que la plena integració laboral i social de les persones amb discapacitat difícilment serà real només amb un marc legislatiu favorable, cal també el compromís i la implicació de tots els agents, molt especialment de les empreses", asseguren des d'ECOM.

En aquest sentit, Martínez comenta que "el problema no és que no hi hagi contractacions sinó la qualitat i el tipus de llocs de treball als que accedeixen les persones amb discapacitat". "N'hi ha molt poques que ocupin llocs directius", lamenta la responsable, que també crítica que "moltes vegades ens centrem només en veure les limitacions i no en totes les capacitats i competències que tenen".

L'objectiu principal de l'àrea que ella lidera, doncs, és la defensa del dret al treball de les persones amb discapacitat física a través de la incidència política i la prestació de serveis d'assessorament, orientació i acompanyament a empreses i a persones en recerca de feina.

Des que ECOM va posar en marxa el 1992, a Sabadell, el seu primer Servei d'Integració Laboral (SIL), aquest servei no ha deixat de créixer. Actualment, l'entitat disposa de set SIL distribuïts per les províncies de Barcelona i Tarragona. Un d'aquests és a Terrassa.

Conveni amb Foment

"El primer SIL que es va crear a Sabadell abastava els dos Vallès. Ja es feia atenció a la població de Terrassa. El tècnic s'hi desplaçava un dia a la setmana i la resta es feia des de l'oficina de Sabadell. Estàvem ubicats en un local al Pla del Bon Aire que era de l'associació Dimsifísics. L'any 2006 es va fer un conveni amb Foment i des de llavors estem instal·lats a les seves dependències. L'atenció va anar creixent i des del 2013 fem atenció diària", explica Anna Garcia, tècnica d'inserció laboral de la Fundació ECOM. "Atenem persones de Terrassa i de les altres poblacions que pertanyen a l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)", especifica.

Com a la resta de SIL, a Terrassa hi ha un equip multidisciplinar, que, d'una banda, ajuda les persones amb discapacitat física en la recerca de feina i a preparar-se i formar-se per a la incorporació al mercat de treball; i, de l'altra, fa d'intermediari entre la persona que busca feina i l'empresa, vehiculant les ofertes que reben de les empreses cap a les persones amb discapacitat física més adequades. "L'objectiu és acompanyar a les persones amb discapacitat física en el seu procés de recerca de feina", subratlla Garcia. "Jo m'encarrego d'assessorar les empreses, fer pedagogia i buscar llocs adients pels nostres usuaris", explica Víctor Sastre, prospector d'empreses.

"Inicialment, qualsevol persona amb qualsevol discapacitat pot assolir qualsevol tipus de feina. El problema és la formació, l'experiència professional i la disponibilitat", assegura Sastre. "Al llarg de la història del SIL hem tingut treballadors i treballadores inserits en tot tipus de sectors. Sempre mirem que la discapacitat que tenen sigui compatible amb les condicions de la feina", comenta el prospector, que destaca que tenen diverses empreses fidelitzades. Així doncs, Sastre fa tant primeres visites com visites de seguiment. "La majoria són empreses del sector serveis, manufacturares o de transport. Són els perfils que més treballem pel tipus d'usuaris que tenim", diu Sastre.

"Moltes de les persones que venen al servei tenen un ofici i en un moment determinat, per una malaltia, un accident laboral o de trànsit, o el que sigui, adquireixen una discapacitat que no els permet continuar amb la seva feina", precisa Garcia. "Ells tenen els coneixements, la formació i la pràctica per aquesta feina que estaven desenvolupant i s'han de reinventar i reorientar la seva carrera laboral, anant cap a altres sectors o professions", explica la tècnica. "Moltes vegades, són persones que ja tenen una edat i els costa tornar a incorporar-se al mercat laboral passant per un procés formatiu llarg. De fet, n'hi ha moltes que en el seu moment van acabar els estudis obligatoris i es van posar a treballar. Aleshores hem d'optar per feines poc qualificades i que no requereixin esforç físic", explica l'orientadora.

"Aquestes persones sovint pensen que com que ja no poden seguir fent la feina que feien ja no poden fer res i això no és veritat", sosté Garcia.

El SIL de Terrassa forma part del programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa". "El SIL és un servei gratuït. Tenim un conveni amb Foment per utilitzar els espais, els ordinadors, els telèfons... D'altra banda, busquem subvencions. A Terrassa estem subvencionats pel programa Incorpora. Això ens afavoreix també a l'hora de treballar en xarxa amb la resta d'entitats que formen part del programa, sobretot amb les que estan ubicades a la comarca. Es tracta d'unir esforços", comenta Garcia.

Requisits

Poden accedir a aquest servei totes les persones amb una discapacitat física reconeguda superior al 33%, tant aquelles que es troben en situació d'atur com aquelles que volen millorar la seva situació laboral. La gran majoria hi arriben a través de Foment o altres serveis municipals.

Al SIL se'ls fa una primera entrevista d'acollida on es recull tot tipus d'informació de l'usuari a nivell de discapacitat, formació, experiència laboral, situació familiar, disponibilitat horària i per desplaçar-se, etc. A continuació es dissenya un itinerari personalitzat i s'assessora a la persona sobre el mercat de treball, com fer un currículum, com passar una entrevista, on buscar feina, com millorar la seva formació, etc.

En aquest sentit, el SIL de Terrassa ofereix un taller d'alfebetitxzació digital i eines TIC. També disposen d'una "sala de recerca de feina grupal per a les persones que no tenen ordinador a casa o no es maneguen bé amb el tema informàtic", comenta Garcia.

Al llarg de tot el procés, es fan tutories individuals i un cop la persona aconsegueix una feina, se li segueix fent un seguiment. "Comprovem que la persona s'adapti al lloc de treball i després continuem fent seguiment, sobretot en aquells moments on hi ha finalització de contracte", relata Garcia, que comenta que tot i l'acompanyament que fan des del SIL "es tracta que la persona sigui cada cop més autònoma". "És la pròpia persona qui ha de liderar el seu procés de recerca de feina", sosté l'orientadora.