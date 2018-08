Maribel Andrés: "Gràcies a la gent d'ecom sóc on sóc i estic molt contenta"

Com va conèixer l'ECOM?

Fa molts anys, vaig tenir un accident de cotxe. Tinc problemes a les cames i una discapacitat del 40%. Jo era comercial, estava vuit hores dreta de cara al client i a partir de llavors no vaig poder continuar fent la meva feina. Jo només tenia l'EGB i vaig començar a fer cursos de gestió d'empreses, administració i fins i tot d'auxiliar de clínica, tot i que és una feina que no em va bé. Vaig trobar altres feines però ara fa uns cinc anys, quan en tenia 45 em vaig quedar sense.

Com l'han ajudat des de l'entitat?

M'han ajudat moltíssim. Jo ja tinc una edat i és molt difícil trobar feina. Quan em vaig quedar sense tenia 45 anys, una minusvalia i estàvem en plena crisi. Estic separada i tinc dos fills. En aquell moment em va caure el món a sobre però a l'ECOM em van ajudar, em van donar consells i idees i em van acompanyar en tot moment, tant psicològicament com a l'hora de buscar feina.

Quin camí ha seguit?

He fet molts cursos. Jo m'he esforçat moltíssim per anar aconseguint reptes en la meva vida. Per la meva discapacitat, necessito una feina en què estigui bastants hores asseguda però també una mica dreta. La millor feina és la de recepcionista, administradora o quelcom similar. Però amb 45 anys i sense experiència era molt difícil. Gràcies a l'ECOM sóc on sóc i sóc molt feliç.

De què treballa actualment?

Faig de recepcionista i també ajudo en tasques d'administració. Ara fa un any que tinc aquesta feina. Ja m'han deixat fixa i estic molt contenta. Tinc una seguretat econòmica que em tranquil·litza molt. Sé amb quins diners puc comptar cada mes. Tot i això, ara vull començar a estudiar anglès perquè crec que m'ajudarà molt en la meva feina. No penso parar. A la vida, sempre t'has de posar reptes i intentar-los anar assolint.

Com ha canviat la seva vida des que té aquesta feina?

Ha canviat per complet. Ha fet un gir de 360 graus. Jo abans estava deprimida. Havia esgotat la prestació d'atur i només tenia una ajuda familiar d'uns 300 o 400 euros mensuals. Ara tinc una estabilitat, em sento útil i motivada.