Conchita Pastor: "fa dos anys que estic tancada a casa. Ara començo a veure la llum"

Com va arribar al SIL de Terrassa?

Tinc un problema d'esquena i em van reconèixer una discapacitat del 40%. Treballava venent electrodomèstics i ara ja no puc aixecar pes. Vull buscar una altra opció, per això vaig entrar en aquest programa. Vaig fer un curs de comptabilitat i informàtica i el vaig haver de deixar per qüestions personals. Ara em vull reciclar.

Quant de temps fa que no treballa?

Des del 2011. No tinc cap tipus d'ingrés. Quan se'm va acabar la prestació de l'atur, vaig fer cursos però un familiar va tenir problemes de salut i ho vaig haver de deixar tot. Ara estic tornant a començar.

Com l'estan ajudant des de l'ECOM?

M'estan ajudant a reincorporar-me al món laboral. Ara estic fent un curs d'informàtica. Hi ha moltes coses noves i d'altres que han anat canviant i necessito aprendre-les. Estic molt contenta. M'estan ajudant molt. És un servei magnífic. Fan molt bona feina des d'aquest SIL. Per gent com jo, que fa molt temps que no treballem, és una ajuda molt important.

De què li agradaria treballar?

De recepcionista, en atenció al client o d'alguna cosa semblant, que és pel que estic capacitada. M'agradaria trobar una feina de mitja jornada. No puc treballar a jornada completa perquè haig de tenir cura del meu marit. Penso que trobar una feina m'ajudaria econòmicament, però sobretot anímicament. Fa dos anys que estic tancada a casa. No trobava una sortida i ara començo a veure la llum.

Quins estudis té?

Tinc formació en administració i comptabilitat però m'haig de reciclar perquè hi ha moltes coses que han anat canviant. De moment, no em sembla molt complicat. Ja estic a la borsa de treball d'ECOM i espero començar a fer entrevistes.