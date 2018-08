EcomLab, un portal interactiu

Per a sensibilitzar als més joves, ECOM disposa de l'ecomLab, un portal web concebut principalment com un entreteniment adreçat a infants i adolescents, que els permet posar a prova les seves habilitats en diferents jocs interactius i els fa reflexionar sobre la discapacitat i altres valors mentre es diverteixen i s'entretenen. Aquesta eina interactiva, que està pensada per ser utilitzada tant en l'àmbit domèstic com en l'escolar, té una navegació inclusiva, creativa i funcional gràcies a un innovador sistema de navegació que fa accessible el portal a tot tipus d'usuaris i usuàries. L'ecomLab, a més del vessant lúdic, té també un rerafons educatiu i conté un seguit de recursos didàctics, adreçats a la comunitat educativa i als pares i mares, per ajudar-los a apropar als més joves la realitat de les persones amb discapacitat i a promoure la reflexió sobre altres valors com la diversitat o la solidaritat. Són recursos per treballar tant amb l'ordinador com sense.