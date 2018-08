Saber valorar la diversitat 

La Federació ECOM treballa pel foment d'una societat més inclusiva que doni la mateixa igualtat d'oportunitats a tothom. L'entitat actua amb voluntat transformadora, per fomentar un canvi de mirada, i de comportament, vers les persones amb discapacitat física que posi el focus en la riquesa de la diversitat, i no en la diferència, i que respecti la seva capacitat d'autonomia i la igualtat de drets.

"Considerem que la conscienciació social és el primer pas en el camí cap a la transformació de les estructures (polítiques, socials i econòmiques) que afecten el conjunt de la societat i que discriminen i deixen en situació de desigualtat dins la comunitat les persones amb discapacitat física (així com altres grups socials), per tal que aquestes afavoreixin la nostra inclusió social i plena participació a la societat", expliquen des d'ECOM.

En aquest sentit, la seva actuació contempla tant el desenvolupament de la consciència individual (la pròpia visió que les persones amb discapacitat tenen de si mateixes) com de la consciència social o col·lectiva (la visió que la societat té de les persones amb discapacitat física).

Un dels projectes amb llarga trajectòria a ECOM en l'àmbit de la conscienciació social són les activitats de sensibilització, un seguit d'iniciatives pensades per mostrar a la resta de la societat la realitat que viuen les persones amb discapacitat física "amb l'objectiu de promoure la presa de consciència sobre les barreres que l'entorn ens posa (urbanístiques, cíviques, psicosocials, de comunicació...) i que ens dificulten dur a terme una vida normalitzada i participar plenament a la societat".

Aquestes activitats de sensibilització es duen a terme, principalment, en el marc de la celebració d'esdeveniments públics i festivitats populars, que s'adrecen a la població en general, i també dins l'àmbit escolar; tant per iniciativa pròpia com sota sol·licitud de les pròpies escoles, Ajuntaments...

El 2016 les activitats de sensibilització d'ECOM van ser reconegudes amb el Segell de Qualitat Educativa que atorga el Consell d'Innovació Pedagògica de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. La majoria ofereixen la possibilitat d'experimentar en primera persona les limitacions que viu una persona amb discapacitat. "Es tracta de visibilitzar aquest col·lectiu, donar valor i reivindicar la diversitat. Volem canviar la visió que tant els nens com els adults tenen de les persones amb discapacitat física", explica Elisabet Vergés, responsable de l'Àrea de Sensibilització d'ECOM.

Titelles i tallers vivencials

Així, ECOM duu a terme dos espectacles de titelles a través dels quals apropa als més petits la discapacitat i la diversitat, i treballa amb ells els valors del respecte i la solidaritat. Es tracta de "3 iguals, 3 diferents", protagonitzat per tres infants que es coneixen en unes colònies: en Marc (un noi que va en cadira de rodes), l'Adama (una noia senegalesa) i la Bea (una noia que és adoptada i té dos pares); i "Companys de barri", un espectacle protagonitzat per cinc infants que viuen en un mateix barri i que comparteixen estones de joc: en Marc (que és usuari de cadira de rodes), en Pere (que té una discapacitat visual), l'Elena (que té la Síndrome de Down), la Cristina (que és nascuda a Catalunya però d'origen africà) i la Beatriu (que és una mica tafanera).

D'altra banda, l'entitat també ofereix diversos tallers vivencials pensats per a tota la població, des dels més joves fins als més grans, en què conviden al públic a posar-se al lloc d'una persona amb discapacitat i a conèixer, des de l'experimentació, les dificultats amb què es troben en el seu dia a dia per desenvolupar situacions quotidianes.

"Intentem que qui dinamitzi aquestes activitats siguin persones amb dicapacitat. I és que no hi ha res millor que elles expliquin la seva experiència en primera persona", destaca Vergés, que subratlla la importància d'empoderar aquest col·lectiu i explicar com viuen aqueses persones per aconseguir la instauració de noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i planificar que atenguin a la diversitat de la societat i que afavoreixin l'accessibilitat a tots els àmbits socials a qualsevol persona.