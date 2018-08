"Ens agradaria ser una fundació"

Dolors Puig forma part de la junta directiva de l'Associació ALBA des del 2011. Ara fa vuit mesos que n'és la presidenta.

Què suposa per vostè presidir una entitat como l'Associació ALBA?

L'any passat, el llavors president de l'associació va deixar el càrrec i com que jo era la vicepresidenta primera, vaig passar a ocupar la presidència. La meva intenció és no estar-hi més d'un any. Estar al capdavant d'una entitat sense ànim de lucre que treballa en l'àmbit social és tota una responsabilitat. M'agradaria fer-ho bé i ajudar a que ALBA vagi amunt, a que es conegui cada cop més i que pugui fer més coses. No obstant això, vull deixar clar que a ALBA les decisions no les pren la presidenta, sinó que es consensuen amb tota la junta directiva i la directora de l'associació.

Com d'important creu que és tota la feina que es fa des de l'entitat?

Si ALBA no fes tota aquesta feina, hi hauria moltes persones i famílies amb moltes més dificultats que les que tenen ara. El món de les addiccions és cada cop més complex. A més, cal tenir en compte que es tracta d'un problema social ja que no només afecta a la persona addicta sinó a tot el seu entorn.

A més d'atendre persones en situació de drogodependència i altres tipus d'addiccions, ALBA té un projecte de cooperació internacional a Burkina Faso. En què consisteix?

És un projecte molt interessant, l'objectiu del qual és la lluita contra la pobresa i la prevenció de la SIDA, a través de la promoció de la dona, facilitant la seva formació i inserció laboral. Se'ls ensenya l'ofici de costurera, sastressa o modista perquè puguin ser autosuficients.

El proper divendres 13 de juliol fan un concert a la Nova Jazz Cava per recaptar diners per aquest programa?

Sí. Aquest projecte es finança a través de les subvencions de l'Ajuntament de Terrassa, donacions privades i actes solidaris.

El diumenge van ser un any més a la Festa Major Solidària. Com valora aquest tipus d'esdeveniments?

Els actes i campanyes de divulgació són importantíssims. Avui dia hi ha tanta informació i tantes entitats, que donar-se a conèixer i fer-se visible és molt difícil. Aquestes fires, la presència a les xarxes, als mitjans de comunicació... permeten visibilitzar la nostra feina i en conseqüència, obtenir l'ajuda de gent que creu que realitzem una tasca rellevant i arribar a les persones que necessiten els nostres serveis.

ALBA té una experiència de més de 30 anys. Al llarg del temps, els seus projectes han anat evolucionant en funció de les necessitats detectades. Quines són les línies de futur de l'entitat?

Nosaltres treballem les addiccions. Hi ha persones drogodependents però les addiccions sense substància van en augment. Cada cop hi ha més persones addictes als videojocs, al mòbil i a les noves tecnologies en general. En aquest sentit, volem començar a actuar a YouTube, amb una sèrie de càpsules informatives on un terapeuta faci prevenció, adverteixi dels riscos i doni claus per a un ús saludable de les xarxes. No sabem com evolucionarà tot aquest món; no descartem altres accions. En paral·lel, volem treballar amb persones grans que en el seu moment van ser addictes i a les que això ha comportat un deteriorament físic.

També volen obrir una nova línia de treball amb persones amb discapacitat intel·lectual?

Sí. Aquest és un projecte que ja està en marxa. S'ha detectat un increment de consums addictius en aquest col·lectiu i les entitats que treballen en aquest àmbit ens han demanat ajuda per formar als professionals de forma que aquests aprenguin a detectar el problema i abordar-lo de manera correcta, derivant a ALBA les persones que necessitin un tractament més específic.

D'altra banda, es plantegen passar a ser una fundació?

Sí. Actualment, ALBA és una associació i ens agradaria poder ser una fundació per poder fer molta més feina. Nosaltres tenim moltes dades i si volem treballar en temes de recerca i investigació, creiem que ho podrem fer molt millor des d'una fundació. Si volem fer un pas cap endavant, ALBA ha de ser una fundació.