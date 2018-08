Activitats especials durant l'estiu

De cara a aquest estiu, l'Associació ALBA adaptarà les activitats del programa ALBA Joves. Dins les activitats esportives que es realitzen per fomentar la pràctica d'activitats d'oci saludable, els dilluns del mes de juliol de 16.30 a 18h (excepte el 2 de juliol) els usuaris aniran a la piscina de Vallparadís, A més, els dilluns 20 i 27 d'agost sortiran a fer esport a les pistes municipals que hi ha a prop del centre. Les tardes del dimarts 17 de juliol i 21 d'agost faran una excursió a la Mola i el 31 de juliol, al Llac Petit. El dimarts 10 de juliol aniran al ConsmoCaixa, on gaudiran del museu i d'una pel·lícula en 3D i el dimarts 28 d'agost, al Tibidabo a passar un gran dia al parc d'atraccions. Els dimecres, de 18 a 19.30h, se seguiran oferint els grups terapèutics de joves, un espai on es treballen aspectes relacionats amb el consum de substàncies, relacions interpersonals i habilitats socials, entre d'altres. Finalment, els dijous, de 16.30 a 18h, s'obrirà un espai per a que els joves puguin estudiar i fer deures amb l'ajuda d'un monitor.