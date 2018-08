Promovent la inserció laboral

Des del 2008, ALBA forma part de la xarxa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", que impulsa i finança la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió. A més, alguns dels usuaris de l'associació participen en tasques de neteja de les rieres de la ciutat.

Aconseguir feina no és fàcil avui dia. Les persones que han passat per una situació de drogodependència ho tenen encara més difícil.

Per això, l'Associació ALBA treballa en la millora de la integració sociolaboral d'aquesta gent.

Durant molts anys, l'entitat va oferir cursos de Formació Ocupacional de jardineria i de restauració de mobles i actualment contracta cada any a diversos usuaris en situació d'abstinència que, amb el suport d'un monitor i un integrador laboral, fan tasques de manteniment i neteja de rieres i i treballen les competències laborals in situ. "Un cop l'any col·laborem en la neteja de les rieres durant un mes o mes i mig. Agafem a uns quants usuaris per fer-los una orientació prelaboral. Agafen els hàbits de llevar-se d'hora, de no faltar cap dia a la feina, de treballar vuit hores diàries...", explica Noemí Mesa, prospectora i tècnica d'inserció laboral

A més, des de l'any 2008 ALBA forma part de la xarxa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", una iniciativa que agrupa 395 entitats socials de tot Espanya que seleccionen i preparen professionals a la mida de les empreses i ofereix oportunitats laborals a les persones que més ho necessiten.

"Aquest programa facilita la selecció de personal a les empreses. Quan l'empresa té una oferta de feina, es posa en contacte amb nosaltres, que busquem, entre els nostres candidats, la persona amb un perfil més adequat. Nosaltres fem una primera selecció d'usuaris. Si estan interessats, enviem el seu currículum a l'empresa, que fa una segona selecció i acaba decidint a qui contracta", conta Mesa. "El programa Incorpora ofereix un servei totalment gratuït per a les empreses. L'objectiu és inserir el màxim de persones possibles de la nostra borsa de treball. No tenim qualsevol tipus d'ofertes sinó les ofertes que s'adeqüen al perfil dels nostres candidats", assegura. "Prospectem les empreses de les zones de residència dels nostres candidats que donin feina a persones del perfil dels nostres candidats", destaca en aquest sentit.

Usuaris de perfils diversos

Des d'aquest programa, ALBA no només atén a usuaris de la pròpia entitat sinó que ajuda a trobar feina a tot tipus de persones en situació o risc d'exclusió social. "Ens deriven persones des de la Casa Baumann, des de Serveis Socials, des de Casa Galeria i puntualment, des de Foment", comenta. Així doncs, donen servei tant a joves com a adults, tant a homes com a dones, i tant a persones amb estudis superiors com a persones sense estudis. "La gran majoria són auxiliars de geriatria, operàries de neteja, dependentes, caixeres i mossos de magatzem però hi ha de tot", especifica Mesa.

"A la primera sessió, els faig una presentació. Em porten el currículum i el certificat de discapacitat, si s'escau. Si cal, modifico el currículum i els el lliuro en una segona sessió on també els dono uns fulletons on surten empreses i ETT on poden anar a deixar-lo. Segons el perfil de l'usuari, els dono un o altre fulletó", explica la tècnica.

"Després d'aquesta segona sessió intentem que els usuaris busquin feina tant de forma autònoma com amb la nostra ajuda. Anem fent un seguiment de la recerca de feina i quan els contracten, ja sigui perquè ells han trobat una feina o bé perquè els l'hem trobada nosaltres, els continuem fent seguiment. Parlem amb ells un mes després de la contractació, tres mesos després, sis mesos després i passat un any i introduïm tota la informació a la plataforma del programa Incorpora. Si se'ls acaba el contracte o deixen la feina, ho anotem", explica Mesa. "A la plataforma queden reflectides tant les insercions per orientació (les que aconsegueixen els propis usuaris) com per intermediació (les que s'assoleixen gràcies a les ofertes que rep ALBA a través d'Incorpora). D'aquesta manera podem constatar si els usuaris només esperen a que els truquem o si pel seu compte també estan en recerca activa de feina", aclareix la professional.

A Terrassa, hi ha quatre entitats que formen part de la xarxa Incorpora: Creu Roja, Càritas, ECOM i ALBA. Les dues primeres són entitats que fan formacions gratuïtes per a tots el usuaris del programa Incorpora. "Si tenim usuaris a ALBA que estan buscant feina i no en troben, poden fer una formació per reorientar la seva vida laboral", informa Mesa, que detalla que la col·laboració entre entitats no acaba aquí. Quan l'Associació ALBA rep una oferta que no coincideix amb cap de les persones de la seva borsa de treball, la comparteix a la plataforma del programa Incorpora, amb les altres entitats que formen part de la xarxa. "Si alguna d'aquestes entitats té una persona que compleix el perfil, m'ho diuen. La truco per comprovar que és així i envio el seu currículum a l'empresa. Sempre han de passar per mi abans d'enviar-los a l'empresa", explica Mesa, que destaca que totes les entitats treballen en xarxa per "trobar feina als usuaris i donar resposta a totes les empreses col·laboradores".

Algunes d'aquestes empreses estan fidelitzades. "Aquí a Terrassa tenim centres de treball i empreses de neteja, centres comercials, hipermercats...", detalla.

L'any 2017, el programa d'inserció sociolaboral de l'Associació ALBA va atendre 237 persones. Les tècniques del servei van visitar 142 empreses i van aconseguir 86 insercions (60 per intermediació i 26 per orientació).