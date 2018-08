24 hores a l'Associació Alba

Cada dia desenes de persones passen per les instal·lacions de l'Associació ALBA. El Centre de Dia ofereix una atenció bio-psico-social a tots els que requereixen d'una intervenció en el marc de la reducció de danys.

Són les nou del matí i els treballadors de l'Associació ALBA arriben a les instal·lacions de l'entitat. També ho fan alguns dels usuaris del Centre de Dia. Tot i que les activitats d'aquest servei no comencen fins a les deu, alguns dels assistents hi van abans per llegir el diari, parlar amb les terapeutes, deixar les seves pertinences i anar a fer encàrrecs, etc. Depenent del dia, també hi ha alguna sessió de seguiment individual a primera hora.

A les nou i mitja es realitzen els ingressos a la Unitat de Crisi i a les deu comencen les activitats del grup de matins del programa de reducció de danys del Centre de Dia. Durant la primera hora d'aquest servei, es duen a terme activitats dirigides. Els dilluns hi ha taller d'actualitat; els dimarts, habilitats socials o relaxació; els dimecres, esport i educació per la salut; i els dijous, estimulació cognitiva. "Normalment són dinàmiques grupals. Els dilluns, per exemple, agafo una notícia, la llegim tots junts, mirem què han entès i que no han entès els usuaris i després fem un debat. D'aquesta manera, també treballem les habilitats socials i tot el tema de respectar les opinions dels altres, saber argumentar, etc. I fomentem la cultura general", explica Laura Trujillo, terapeuta ocupacional de l'associació.

En acabar aquesta primera franja, a les onze, tots els beneficiaris participen en un espai d'esmorzar i tertúlia anomenat "Cafè calor". Seguidament, poden sortir a fumar. Després es desenvolupen activitats "aleatòries" fins a la una del migdia. "Hi ha dies que venen voluntaris a fer una dinàmica. Els dilluns hi ha dues noies que són psicòlogues i criminòlogues i fan activitats de pensament lateral. Si no, organitzem alguna activitat relacionada amb la que hem fet abans del cafè o duem a terme alguna proposta dels usuaris", especifica Trujillo.

"A aquest grup de matins hi vénen unes vint persones de mitjana tot i que n'hi ha quaranta d'apuntades", destaca la terapeuta, que explica que hi participen tant usuaris del Programa d'Acollida Immediata, com del Programa Judicial-Penitenciari, i de vegades també els del Programa Lliure de Drogues (PLD).

Una de les persones que assisteix a aquest grup de matins és en Josep Berbegal, de 58 anys. "Jo consumia alcohol, cocaïna i tot tipus d'herbes. Vaig passar un any i deu mesos en un centre terapèutic. Ara fa més de quatre anys que soc usuari d'ALBA", explica aquest veí de Ca n'Anglada. "Ja havia vingut abans però no m'ho prenia seriosament. Després de passar pel centre terapèutic, les meves idees respecte al consum i la drogodependència es van aclarir. Vaig sortir-ne amb una sèrie d'eines que volia acabar de consolidar. El lloc més adequat era ALBA", assegura. "He tingut tres recaigudes puntuals amb l'alcohol però no ho he amagat; ho he parlat amb la meva família, l'assistenta social i les terapeutes", reconeix Berbegal, que ja no consumeix.

"El que fem aquí ajuda a millorar les habilitats socials, l'autoestima, i la memòria. També treballem els hàbits saludables i anem guanyant de mica en mica", diu.

Menjador

Berbegal també dina a ALBA. I és que d'una a quatre, l'entitat ofereix un servei de menjador que s'inclou dins el programa "Més pels que tenen menys", que pretén facilitar la cobertura de les necessitats més bàsiques als usuaris que tenen dificultats econòmiques. "Per poder venir al menjador, els usuaris s'han de comprometre a assistir al programa del matí o al de la tarda. No poden venir només a menjar. Fem que s'impliquin en les tasques del menjador (anar a buscar el menjar, fer el dinar, parar i desparar taula, netejar l'espai...). També els ajudem a gestionar la seva alimentació a casa", comenta Trujillo.

Ja a la tarda, de quatre a sis, hi ha un altre grup del programa de detecció de danys. Hi participen unes vuit persones de mitjana. A primera hora els usuaris es troben a l'espai "Cafè calor" i de cinc a sis es desenvolupen activitats dirigides similars a les que s'ofereixen al grup de matí.

"Hi ha persones que durant una època venen els matins i després passen al grup de tardes o van canviant. Els usuaris que tenen més problemes de consum, més problemes socials, que al matí han de fer moltes gestions, etc. i no poden complir amb l'horari de matins, venen a la tarda. Usuaris més cronificats o que tenen una patologia que els dificulta seguir el ritme del grup de matí, també venen a la tarda, ja que el ritme és una mica més relaxat", detalla Trujillo.

Paral·lelament, al llarg de tot el dia, les psicòlogues d'ALBA duen a terme sessions de teràpia individual amb usuaris del mateix Centre de Dia, persones que només fan seguiment o famílies.

A més, dos dies a la setmana (dilluns a la tarda i dimarts al matí) es fan analítiques pel control de l'abstinència a tots els usuaris del PLD, del Programa Judicial, de les persones que volen passar a formar part del PLD i d'usuaris que s'hi sotmeten per voluntat pròpia.