"Sobretot atenem homes de 35 a 54 anys"

L´Associació ALBA és una entitat amb més de tres anys d´història. La seva missió segueix sent la mateixa que en els inicis?

Tot i que l´entitat ha anat evolucionant i oferint nous serveis i activitats, l´objectiu principal continua sent el de fer prevenció, tractament i reinserció sociolaboral de les persones que pateixen alguna addicció a substàncies o que presenten conductes addictives.

Hi ha gaires persones que necessitin la seva ajuda?

Durant l´any 2017, vam atendre a unes mil persones. És una xifra similar a la d´altres anys. El volum d´usuaris es manté força estable.

I quin és el perfil d´aquests usuaris?

La majoria són homes d´entre 35 i 54 anys que consumeixen alcohol i/o cocaïna, amb estudis primaris o sense estudis, en situació d´atur i solters. La majoria són de Terrassa però si ve algú d´una altra població també l´atenem. Ens arriben persones des del CAS (Centre d´Atenció i Seguiment a les Drogodependències) Terrassa, des d´Urgències, des dels centres escolars, des de Serveis Socials o per iniciativa pròpia.

Quins són els serveis que els ofereixen?

Al Centre de Dia tenim el Programa d´Acollida Immediata, que va adreçat a persones que estan en consum actiu. Es treballa la reducció de danys. S´intenta que passin el màxim d´hores possibles a l´entitat fent activitats terapèutiques, evitant d´aquesta manera que estiguin al carrer consumint. Fan un taller ocupacional, treballen la memòria i també tenen tallers de salut i de gestió d´emocions. Un altre dels programes és el Lliure de Drogues, que és per persones que ja han deixat de consumir. Se´ls fan analítiques setmanalment, es treballa tot el tema de gestió d´emocions i planificació del temps lliure per evitar estones d´aburriment que puguin propiciar una recaiguda. En aquest sentit, tenim un grup de prevenció de recaigudes. Se´ls donen eines perquè sàpiguen detectar quan s´estan posant en risc i actuar al respecte. També tenim grups de famílies.

Ajuden a aquests usuaris a cobrir les seves necessitats bàsiques?

Sí. El programa "Més pels que tenen menys" és per a persones en situació d´alta vulnerabilitat. Són persones que comparteixen habitació, dormen al carrer o que amb els seus ingressos no poden tenir un plat calent a taula, no poden rentar-se la roba o no poden ni comprar-ne. Nosaltres els oferim un servei que inclou aliments, bugaderia, rober i menjador.

També es preocupen pels joves, oi?

Sí. El programa ALBA Jove va destinat a nois i noies d´entre 13 i 24 anys que presenten un inici de dependència a substàncies addictives i/o conductes desadaptatives. Venen totes les tardes, de dilluns a divendres, i se´ls fa tant teràpia grupal com individual tant a ells com a les famílies. Treballem molt conjuntament amb el centres educatius de la ciutat.

Per a casos més extrems, disposen d´una Unitat de Crisi?

La Unitat de Crisi és un servei d´ingrés ràpid i de curta estada, de set dies, per a persones adultes drogodependents que es troben en situació límit a causa de les drogues. Els usuaris venen a fer una parada del consum abusiu per, posteriorment, passar a la comunitat terapèutica o al Centre de Dia.

D´altra banda, col·laboren amb el Departament de Justícia de la Generalitat?

Sí. Dins el Programa Judicial Penitenciari, tenim un conveni amb el Departament de Justícia, que ens deriva casos de persones que estan privades de llibertat i que en breu podran sortir en tercer grau però estan consumint. S´estableix una mena de compromís perquè aquestes persones vinguin uns quants dies a fer teràpia a ALBA i després tornin a la presó. S´intenta que deixin aquest consum abans que els donin el tercer grau.

A les persones que atenen també els ajuden a trobar feina?

Exacte. Des del 2008, ALBA forma part de la Xarxa Incorpora de l´Obra Social "la Caixa", que impulsa i finança la inserció laboral de col·lectius en risc d´exclusió. El nostre àmbit d´actuació no és només per a persones que han deixat de consumir sinó que atenem a qualsevol persona de Terrassa que estigui en situació de recerca de feina. A més del programa Incorpora, cada any contractem a diversos usuaris en situació d´abstinència i amb el suport ´un monitor i un integrador laboral fan tasques de manteniment i neteja de rieres i treballem les competències laborals in situ.

Més enllà de la intervenció directa, duen a terme campanyes de sensibilització i divulgació?

Sí. Fem molta prevenció. Cada any fem tallers d´autoestima, gestió d´emocions i habilitats socials als centres educatius de la ciutat. No fem tallers de substàncies. Creiem que és millor donar eines als adolescents i joves per a que sàpiguen afrontar una possible oferta de drogues, que sàpiguen què fer si un amic o conegut els convida a consumir. També publiquem articles en mitjans de comunicació, a la nostra web i a les xarxes socials.