Associació ALBA: ajuda al drogodependent i molt més

Tot i que l'Associació ALBA va néixer fa 30 anys, el seu objectiu segueix sent el mateix: la prevenció, el tactament i la reinserció sociolaboral de les persones que presenten problemes derivats de les addicions.

L'Associació ALBA és una entitat sense ànim de lucre d'ajuda i reinserció del toxicòman que treballa amb l'objectiu de contribuir a la prevenció, tractament i reinserció de les persones afectades per drogodependències i / o el VIH.

La seva missió és l'ajuda al drogodependent, mitjançant la creació de dispositius professionalitzats per a la prevenció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones que presenten problemes derivats del consum de drogues.

L'associació va ser creada el febrer de 1987 per un grup de persones que portaven diversos mesos reunint-se en la parròquia del Carme de Terrassa amb la intenció de crear un centre d'ajuda i acolliment al drogodependent. El 1988, l'associació va obrir un centre de dia a l'annex de la Masia de Ca n'Anglada, a Terrassa.

Des dels inicis ha existit una estreta col·laboració entre l'associació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El 1991 va signar el conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, gràcies al qual pot treballar amb els diferents centres penitenciaris de la Província de Barcelona. El 1993 va ser declarada d'utilitat pública pel Consell de Ministres d'Espanya.

El 1994, l'entitat es va traslladar al Vapor Gran, i el 2003 es va inaugurar l'actual seu al número 1 de la plaça del Doctor Robert.

Actualment disposa d'un centre de dia (un servei d'estada diürna, de tractament i reinserció sociolaboral), una unitat de crisi (un recurs d'ingrés ràpid i estades curtes pel drogodependent que es troba en una situació límit), un centre d'atenció d'adolescents amb problemes d'addiccions i/o conductes desadaptatives, i un espai d'exposicions i conferències. També realitza treballs de prevenció i té un projecte de cooperació internacional a Burkina Faso, on lluita contra la pobresa i la prevenció de la SIDA a través de la promoció de la dona, facilitant la seva formació i inserció laboral.

Per oferir tots aquests serveis, ALBA disposa d'un equip humà amb un ampli ventall d'experiència en addiccions. "Tenim personal especialitzat per atendre a adults i personal especialitzat per atendre a adolescents i joves", explica la directora, Ester Pérez.

L'entitat es financia per diverses vies. Un 85% dels ingressos de l'entitat són subvencions de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La resta s'obté a través de les quotes dels socis, donatius i aportacions d'empreses col·laboradores.