Un sopar per celebrar els 25 anys de l'entitat

L'AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia) va néixer el 1993 a la ciutat de Terrassa fruit de la unió de 27 famílies que es van associar perquè els seus familiars amb una malaltia neurològica poguessin aconseguir aquells serveis i suports que necessitaven i que la sanitat pública del moment no cobria. L'associació compleix enguany 25 anys de trajectòria. Per a celebrar-ho l'entitat ha organitzat diverses activitats entre les quals destaca un sopar a Sant Cugat. Es tracta de l'acte central de commemoració del 25è aniversari de l'organització. Serà el proper dissabte 16 juny, a partir de les 21 hores, al claustre del Monestir de Sant Cugat. La data coincideix amb l'efemèride del naixement de l'entitat. L'acte comptarà amb l'assistència dels principals representants de la fundació, així com usuaris, treballadors i membres de la societat vallesana. El sopar, un esdeveniment solidari i que promet moltes emocions, és obert a tothom que hi vulgui assistir. Tothom que hi estigui interessat pot comprar el tiquet per un preu de 60 euros a les seus de l'AVAN o per transferència bancària al compte ES21 0182 8181 1302 0186 3927. L'AVAN també ha habilitat una Fila Zero per les persones que vulguin contribuir a l'entitat tot i que no puguin assistir al sopar. Aquestes donacions es poden fer al mateix número de compte. Per més informació podeu trucar al telèfon 93 715 64 85 i demanar per Rocío Rojas o escriure un correu electrònic a avan@avan.cat.