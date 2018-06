Neurogym: exercicis per entrenar el cervell

De la mateixa manera que tenim la cultura de cuidar el nostre físic, també l'hauríem de tenir per cuidar el nostre cervell. En aquest sentit, l'AVAN ofereix un programa, anomenat NeuroGym, que ajuda a estimular les funcions cerebrals i millorar el rendiment cognitiu de persones en actiu a través d'un entrenament combinat.

La societat actual i el ritme de la mateixa implica que la població estigui sotmesa a diverses fonts d'estrès que interfereixen en el nostre funcionament diari, tant a nivell físic com cognitiu i emocional. Si a aquest fet li afegim que l'envelliment normal comporta una sèrie de canvis a nivell cerebral, sorgeix la necessitat de prevenir aquest procés estimulant les funcions cerebrals.

El nostre cervell, igual que el nostre cos, necessita un entrenament constant per mantenir les seves capacitats i augmentar-les. És de vital importància el fet de realitzar un entrenament cognitiu al llarg de la nostra vida per tal de compensar o minimitzar els efectes del procés d'envelliment. Està demostrat que tenir una activitat neuronal rica, així com realitzar exercici físic regularment, millora el nostre rendiment cerebral, minimitza el declivi cognitiu i ajuda a alentir el procés degeneratiu de malalties com l'Alzheimer.

Per aquest motiu l'AVAN disposa del NeuroGym, un programa d'entrenament combinat que integra diferents tècniques que contribueixen a millorar el rendiment cognitiu (tècniques per millorar la memòria, la planificació, la resolució de problemes i l'atenció) potenciant les funcions mentals i millorant l'estat d'ànim i, en definitiva, la qualitat de vida. Aquest innovador programa inclou exercicis d'estimulació cognitiva, tècniques de relaxació, maneig de l'estrès, psicomotricitat i una major comprensió del funcionament del cervell humà.

Des del 2015

La primera edició es va dur a terme l'any 2015. S'hi van apuntar un total de 30 persones que van fer 30 sessions de caràcter setmanal d'una hora i mitja de durada. El resultat de l'estudi realitzat als participants del programa i a un grup de persones que no van participar (grup de control) van ser molt positius i motivadors. El que es va observar és que només els que havien realitzat l'entrenament del NeuroGym havien incrementat la seva capacitat memorística, fent un aprenentatge més ràpid de la informació que els demanaven per aprendre i de forma més resistent a l'oblit. Aquesta dada no es va observar en el grup de control. També es va observar que les persones participants en el NeuroGym resolien les tasques de forma més eficient que abans de començar el programa i que no pas el grup de control.

Degut a l'èxit del programa, l'AVAN va decidir ampliar l'oferta i actualment realitza aquesta activitat, dirigida per l'equip de neuropsicòlegs de la fundació, a Sabadell, Rubí, Sant Cugat i Terrassa. El curs, té una durada de setembre a juny en sessions setmanals d'una hora i mitja. Els grups són reduïts i el preu és de 36 euros al mes. L'any passat van participar-hi un total de 53 persones, 28 de les quals a la nostra ciutat.

"A l'AVAN sempre ens hem dedicat a fer rehabilitació amb persones que tenen alguna patologia neurològica. Mai ens havíem obert a fer alguna cosa amb gent sense patologia. Amb malalties com l'Alzheimer s'està investigant però no es troba una cura. Per això, cada cop s'investiga més en tot el tema de la prevenció per actuar abans que apareguin aquestes malalties. Amb aquesta premisa, vam decidir idear algun programa de prevenció i va sorgir el NeuroGym", explica Sílvia Ramos, neuopsicòloga de l'AVAN.

Quatre blocs

"Anteriorment havíem fet tallers de memòria però es limitaven a això, a treballar la memòria. El NeuroGym, en canvi, inclou altres tipus d'activitats com la psicomotricitat, que els usuaris coneguin com funciona el cervell, hàbits de vida saludable, tècniques de relaxació i control de l'estrès...", comenta Ramos. "Tenim quatre grans blocs: un bloc cognitiu on fem activitats per treballar les funcions mentals superiors (memòria, atenció, llenguatge, raonament, càlcul, abstracció, percepció...), un bloc més teòric en el que donem informació sobre com funciona el cervell, un bloc de psicomotricitat i un bloc on donem informació sobre hàbits de vida saludable (alimentació, exercici físic...) i control de l'estrès", diu.

La tècnica explica que hi pot participar qualsevol persona sense una malaltia neurològica. Tot i que la gran majoria d'usuaris són persones jubilades, el programa també està obert a gent jove que vulgui potenciar el seu rendiment cognitiu.

A Terrassa, el projecte ha tingut una rebuda molt bona i persones que hi van participar l'any passat continuen aquest any. "Tenim un grup amb gent que és el primer any que el fan i un altre amb persones que ja han vingut en edicions anteriors", especifica Ramos. "Cada any pensem activitats noves. Tot i que el programa és general, els grups poden ser molt diferents. Ens adaptem al perfil i les necessitats dels usuaris; som molt flexibles", afegeix la neuropsicòloga.

"Sempre fem una avaluació prèvia a l'inici del taller i una altra en acabar. Als usuaris els fem passar diverses proves neuropsicològiques que avaluen atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, etc. i mirem si hi ha diferències o no. Realment sí que hem observat canvis, sobretot a nivell atencional però també petites millores a nivell de memòria", destaca Ramos.

"No tenim l'agilitat mental que teníem abans. Fent aquestes activitats estimulem el cervell", explica Antoni Bartomeus, un dels usuaris.

"De vegades et deixes la llum encesa, no saps on tens les claus... A l'AVAN ens han ajudat a millorar i a exercitar el 'coco'", comenta Patxi Santandreu, un altre dels usuaris. "És molt distret; l'hora i mitja passa volant", assegura. "Les classes són molt amenes i això és bàsic", afegeix Bartomeus, que destaca que amb el curs, que els "obliga a treballar el cervell", s'ha adonat que ha perdut facultats.

"La Sílvia ens ha ensenyat diversos recursos, programes per l'ordinador i aplicacions mòbils per continuar treballant a casa. Es tracta d'anar agafant l'hàbit de mica en mica", puntualitza Santandreu, que explica que a més de les activitats que fan a l'aula, acostumen a endur-se deures per fer a casa. "No és el típic quadernet que pots comprar a la llibreria i que té sopes de lletres, mots encreuats... Fem activitats molt diverses", subratlla.

Tots dos van conèixer el programa NeuroGym a través de l'associació d'ex empleats de Caixa Terrassa i és que a més dels cursos regulars, l'AVAN també ofereix tastos a empreses. L'experiència va ser tan bona que aquest any s'han apuntat al curs que va començar el setembre i que és a punt d'acabar i tenen la intenció de seguir participant-hi l'any vinent.