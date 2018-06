Un dia a la seu de l'AVAN

Cada dia desenes de persones passen per les instal·lacions que l´AVAN té a Terrassa. Els dijous acostumen a ser els dies amb més activitats.

L´AVAN obre cada dia les seves portes a Terrassa a les nou del matí. Els dijous és el dia que hi ha més moviment a les instal·lacions del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer. A primera hora comencen diverses teràpies individuals de logopèdia, neuropsicologia i psicologia. Quan algunes d´aquestes acaben, a les deu del matí, és el torn de dos grups del programa d´estimulació polivalent per a persones amb deteriorament cognitiu. Mentre que un grup treballa l´abecedari, l´altra fa una sessió de musicoteràpia. La Montse Gabaldà, terapeuta ocupacional, ensenya diversos instruments als usuaris. Avui cantaran havaneres, imaginaran que estan a la platja i recordaran moments viscuts al costat del mar. Un exercici, que com tots els altres que es fan en aquest programa, pretén aconseguir un alentiment del procés o un manteniment en les persones que presenten una disfunció cognitiva.

A les onze, mentre els dos grups d´estimulació continuen amb les seves respectives activitats, en una altra sala es duu a terme una de les sessions del Grup d´Ajuda Terapèutica per a familiars de persones amb deteriorament cognitiu. Avui, una fisioterapeuta els ensenya exercicis per relaxar el cos.

"El meu home ja era soci de l´AVAN. Ara fa un temps que és usuari i ve aquí perquè té problemes de memòria. Jo també vinc alguns dies al grup de famílies i al programa de NeuroGym. L´any passat vaig fer un curs per a cuidadors. És una de les millors coses que he fet", explica Carme Elcacho, una de les participants. "Són molt absorbents. Vius pendent d´ells. Jo sóc el bastó del meu home i de vegades necessito una mica d´aire. En aquestes sessions, que són cada quinze dies, sembla que no surtis del cercle perquè continues parlant del mateix però la veritat és que surts d´aquí una mica més relaxada", assegura Rosa Giménez, una altra de les usuàries.

Parkinson

Més tard, a un quart d´una, comença el Programa Específic de Parkinson (PEP). Avui, com cada dijous, faran 45 minuts de logopèdia i 45 minuts de neuropsicologia. En Joan Llorenç forma part d´aquest grup des de l´any passat. "Em tremolava la mà, caminava malament, adoptava postures no fisiològiques. Aviat farà dos anys que em van diagnosticar el Parkinson. Estic en la fase inicial de la malaltia. Sembla que de moment es manté estable", explica. "El que més em cansa és caminar. Per això m´ajudo d´una scooter. També tinc la veu una mica més pausada però de la resta estic bé", especifica.

"Vaig decidir venir a l´AVAN perquè l´atenció pública no ens ajuda gaire. Aquí treballem tot el que té incidència en el Parkinson. Venim dos o tres dies a la setmana i fem teràpia ocupacional, fisioteràpia, logopèdia i neuropsicologia. Un cop cada quinze dies ens trobem amb gent amb altres patologies i una psicòloga. Parlem, exposem les nostres situacions i intentem promoure algunes iniciatives. Ara tenim un projecte per crear un hort urbà", comenta Llorenç. "M´ajuda molt venir aquí. Augmenta l´autoestima. Et sents útil. A més, crec que els exercicis que fem estan ajudant a que la malaltia es mantingui estable", afegeix.

Rehabilitació i manteniment

Ja a la tarda, l´AVAN desenvolupa sessions de rehabilitació al gimnàs de La Llar Fundació. La fisioterapeuta Imma Rovira atén a diverses persones en sessió individual. "Normalment fem molt treball de tronc, de consciència corporal, d´equilibri... Depèn de cada usuari. Les lliteres i les paral·leles ens ajuden molt", comenta.

La Rosa García, de 70 anys, és una de les usuàries. Ella té una lesió medul·lar des de l´any 2013 i té moltes dificultats per caminar. "Anava a recuperació a la Seguretat Social però allà no podien estar per mi. El meu genoll és molt complicat i em convenia fer sessions individuals", explica. "Ara fa mig any que vinc un dia a la setmana a l´AVAN. Faig exercicis per estimular la musculatura, exercicis de pressió, posturals, paral·leles...", detalla García. "Em va molt bé. L´Imma és una persona que m´entén, que em pregunta com ha anat la setmana... El que jo tinc no s´arregla però tinc la sensació que no vaig enrere", destaca. "Estic molt contenta. Les instal·lacions estan molt bé. L´Imma és una professional. Parlar amb ella m´anima", assegura la Rosa.

De dos quarts de sis a les set de la tarda, el mateix gimnàs acull el programa Espai, un projecte específic de rehabilitació i manteniment per a persones que tenen una patologia neurològica i dificultats físiques i motores. "Són persones amb diferents afectacions. Fem una hora i mitja de fisioteràpia i logopèdia o teràpia ocupacional", explica Rovira. "Disposar d´aquest gimnàs amb màquines ens va molt bé per la fisioteràpia", assegura. "Treballem l´equilibri, la força muscular, la coordinació. Intentem jugar amb les necessitats de tots els usuaris i un dia fer uns exercicis que li van més bé a un, i un altre dia els que li van millor a un altra persona", diu Rovira.

De fet, tot i dur a terme moltes sessions grupals, des de l´AVAN sempre s´intenta donar una atenció integral i centrada en cada persona.