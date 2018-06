Prop de 200 actes l'any per sensibilitzar la població

Una de les principals línies de treball de l'AVAN és la de la divulgació i sensibilització. En aquest sentit, l'entitat realitza diverses campanyes adreçades a la ciutadania per apropar i informar d'una manera clara i entenedora sobre les malalties neurològiques.

L'any 2017, l'AVAN va organitzar 193 actes corporatius i de sensibilització. A més, va iniciar noves fites amb el I Torneig de Pàdel Solidari a Sant Cugat.

"Any rere any augmenta el número d'actes que organitzem", explica Romy Selvas, responsable d'actes d'AVAN. "Fem taules informatives; xerrades a les escoles; per Sant Jordi muntem paradetes de llibres, roses i manualitats solidàries; fem jornades de portes obertes; activitats esportives i sopars solidaris, entre altres", comenta.

"L'objectiu de tot plegat és visbilitzar totes les malalties neurològiques a nivell social, normalitzar el dia a dia de totes les persones afectades i el seu entorn immediat. La millor manera de fer-ho és amb actes inclusius als que ells puguin participar", assegura Selvas.

Dues de les activitats amb més èxit i repercussió són els programes "Gimcana de les Neurones" i "Joves Extraordinaris", que es desenvolupen als centres de Primària i Secundària del Vallès i que pretenen ensenyar i sensibilitzar els infants i joves sobre les diferents patologies neurològiques i les dificultats dels malalts. "Els alumnes dels centres del segon programa participen cada any en un calendari solidari. Aquesta és una manera de sensibilitzar els joves i implicar-los. L'any passat vam fer-ne 3.000 exemplars", destaca Selvas, que també posa de relleu el "Cicle de cultura neurològica" a través del qual s'organitzen xerrades obertes a tota la població a càrrec d'especialistes en la matèria. Es fan dotze sessions l'any als diferents municipis on l'AVAN té seu.

A Terrassa, un dels esdeveniments més importants és la Passejada i Cursa Solidària "Jo també sóc Parkinson", que en la seva tercera edició, celebrada el passat més d'abril, va vendre 1.090 dorsals.

En la organització de molts d'aquests actes hi participen els voluntaris de l'entitat. "Els voluntaris juguen un paper essencial. Són el pilar, la peça clau d'aquesta casa. Sense ells no podríem tirar endavant la nostra feina", afirma Selvas, que recorda que enguany l'AVAN està celebrant el seu 25è aniversari amb una sèrie d'actes commemoratius. El passat 19 de maig es va dur a terme la Festa Major d'AVAN a Sabadell i al llarg de l'any es realitzaran diversos actes a tots els municipis on l'entitat té seu. El proper 16 de juny es farà un sopar commemoratiu al claustre del Reial Monestir de Sant Cugat obert a tota la ciutadania. Serà un acte solidari, que servirà, entre d'altres, per recaptar fons per l'entitat.