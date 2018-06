La importància del voluntariat i el lleure

Els voluntaris són uns dels pilars fonamentals de l'AVAN. Estan presents tant ens els òrgans de govern, com en les tasques de gestió i sensibilització, i en l'acompanyament dels usuaris dels diversos projectes, sobretot, els de lleure, que algutinen un munt d'activitats que pretenen facilitar l'esfera lúdica i relacional de les persones que pateixen alguna malaltia neurològica.

Un dels objectius de l'AVAN és el d'estimular i fomentar la solidaritat de totes les persones envers les malalties neurològiques i la seva repercussió social. En aquest sentit, el voluntariat és clau.

L'entitat compta amb uns 240 voluntaris que participen als òrgans de decisió de l'organització, en l'acompanyament a usuaris i famílies, en l'organització d'actes, tasques de gestió i administració, etc. La tasca social que fa l'AVAN seria impensable sense la col·laboració d'aquestes persones que dediquen una part del seu temps de forma desinteressada i solidària.

Per això, l'AVAN disposa d'un Pla de Voluntariat, una eina per assegurar la transparència i millorar el suport que dona el voluntariat, com a valor bàsic de l'organització. Aquest Pla de Voluntariat inclou documents rellevants com són el Manual del Voluntari i el Pla de Formació de Voluntariat.

"Des de l'AVAN, promovem la formació del voluntaris, oferint cursos gratuïts. Tractem de donar-los eines perquè el voluntariat sigui el més profitós i efectiu possible", explica Rosalia Montenergro, coordinadora de lleure i voluntariat. De fet, a tots els voluntaris se'ls aconsella participar el seu primer any a un curs de formació inicial de 16 hores on se'ls fa una introducció al voluntariat i se'ls parla de les principals malalties neurològiques, a més de formar-los en primers auxilis, transferències i alteracions conductuals.

Més enllà d'aquest curs introductori, l'entitat també duu a terme càpsules formatives de dos o tres hores adreçades als voluntaris de la organització que es volen reciclar. N'hi ha de temes molt diversos tals com sexualitat, higiene postural, trobar-se en la pèrdua o la cohesió de grups, entre altres.

"El voluntariat vertebra tota l'entitat. N'hi ha a tots els programes i també als òrgans de direcció. Gràcies a ells podem funcionar", assegura Montenegro, que destaca que el perfil és molt heterogeni. "A l'estiu, venen molts joves de 16, 17 i 18 anys però també tenim universitaris que combinen la seva formació amb el voluntariat, treballadors en actiu i persones jubilades. El perfil és molt divers", afirma la integradora social.

De fet, per col·laborar amb l'AVAN només cal ser major de 16 any, ser una persona motivada, activa i amb iniciativa, i voler dedicar una part del teu temps a ajudar el col·lectiu de persones amb malalties neurològiques. "Busquem persones interessades en l'àmbit social i comunitari, amb empatia, ganes de col·laborar, que comparteixin la nostra missió i visió i que vulguin fer servir el voluntariat com a eina de transformació social", comenta Montenegro.

Activitats lúdiques

Els programes d'oci i lleure són uns dels que compten amb més voluntaris. "N'hi ha entre setmana, al cap de setmana i a l'estiu i necessitem moltes persones que donin suport. El lleure, sense voluntaris, no es podria fer", assegura Montenegro. De fet, els voluntaris participen en l'acompanyament als usuaris però també en la organització, planificació, gestió i avaluació d'activitats. "Formen part de tot el procés, no només de la part de dinamització", subratlla la coordinadora.

Actualment, l'AVAN disposa de cinc programes d'oci diferents. L'objectiu és comú: facilitar l'esfera lúdica i relacional de les persones que pateixen alguna malaltia neurològica.

Així, tant a Terrassa, com a Sabadell, Sant Cugat, i des de l'any passat també a Rubí, es desenvolupa el Casal Obert, un programa d'oci setmanal on els usuaris realitzen activitats de caire lúdic, cultural, creatiu i social tant a les instal·lacions de l'entitat com en els diferents recursos que ofereix la ciutat. Entre setmana, a Sabadell també es realitza l'Avancem, un projecte d'activitats socioculturals i lúdiques autogestionat pels propis usuaris amb el suport d'un tècnic.

Els dissabtes a la tarda a Sabadell es duu a terme el programa Kedem, de sortides i activitats lúdiques, culturals i esportives, adreçades a joves i adults joves. "Anem al teatre, al museu, a la discoteca...", explica Montenegro, que destaca que aquest grup acostuma a participar a les sessions de discoteca inclusiva que la sala de festes Fred Astaire de Terrassa organitza el segon dissabte de cada mes.

Un cap de setmana al mes té lloc el programa Anem, d'excursions i sortides adreçades a joves que presenten una discapacitat d'origen neurològic, combinant aspectes lúdics i culturals.I a l'estiu, el projecte Cuidem ofereix convivències terapèutiques d'una setmana.

Tot, amb la intenció que les persones afectades per una patologia neurològica puguin gaudir del temps lliure i fer noves amistats, quelcom que no seria possible sense el paper dels voluntaris.