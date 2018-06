"És una feina molt agraïda, m'hi sento molt a gust. és quelcom vocacional"

Quant temps fa que col·labora amb l'AVAN?

Fa un any, el meu fill va tornar un dia de l'escola i em va dir que hi havia anat la gent de l'AVAN a fer-los una xerrada i que s'ho havia passat molt bé. Quan jo estudiava Educació Social havia fet pràctiques pràctiques a aquesta entitat i al parlar amb el meu fill em van venir molts record a la ment. Tenia ganes d'aportar el meu granet de sorra a la societat i retrobar-me amb la gent de l'AVAN. Per això vaig decidir fer-me'n voluntària.

En quins programes participa?

Per la meva formació i pel fet que ja coneixia el centre i el tipus d'usuaris, vam acordar que col·laboraria dos dies a la setmana amb un grup d'estimulació cognitiva i rehabilitació. Quan feia poc que hi estava vinculada vaig tenir una lesió i vaig haver de reduir la meva activitat com a voluntària. Aleshores vaig passar de fer intervenció directa amb usuaris a estar vinculada als programes de sensibilització i divulgació. Actualment formo part del grup que gestiona i organitza el programa "Gimcana de les Neurones", que pretén que els nens, des de ben petits, coneixien les malalties neurològiques. També col·laboro amb diversos actes i jornades solidàries.

Què li aporta ser voluntària de l'AVAN?

M'aporta molt. És quelcom vocacional. Em sento molt a gust; és una feina molt agraïda. Per poc que donis, el que dones és molt ben rebut i al final, el que reps és molt més del que dones. A casa, sempre m'han inculcat la importància d'ajudar. De petita sempre m'havien ensenyat a ajudar als veïns amb la compra. Ara ho segueixo fent i a més, col·laboro amb l'AVAN i amb una altra entitat social.