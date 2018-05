Fitxa de l'entitat

Fundació: L'associació AVAN es va crear l'any 1993 i la Fundació AVAN, el 2005

Presidenta: Cristina Urriza

Directora general: Lídia Gil

Missió: Vetllar per millorar la qualitat de vida de les persones afectades de malalties neurològiques, els seus familiars i entorn, oferint suport social, terapèutic i de lleure, i establint un compromís d'atenció, proximitat i continuïtat; així com promoure l'avenç del coneixement en l'àmbit de la neurologia per tal de donar resposta a les necessitats existents i fomentar l'associacionisme, el voluntariat i el treball en xarxa.

Àmbit d'actuació: L'entitat té seu a Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat i Castellar del Vallès

Persones ateses: L'any 2017, l'AVAN va atendre a 1.034 persones, 243 de les quals a Terrassa.

Número de treballadors: L'any 2017, l'entitat tenia 54 persones contractades. A més, hi col·laboraven 244 persones voluntàries.

* Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5)

Tel. 93 788 20 80

terrassa@avan.cat