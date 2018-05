AVAN, al costat dels malalts neurològics 

L'AVAN vol ser una entitat de referència en el model d'atenció integral a les persones afectades per malalties neurològiques i les seves famílies, cobrint totes les necessitats al llarg del procés de la malaltia. Per això, treballa amb un sistema de qualitat, innovació, recerca, millora contínua i sostenible econòmicament, buscant la implicació i la complicitat de tots els agents de la societat.

En la societat actual està augmentant dia a dia la supervivència de la població. Les persones cada cop viuen més anys. Com a conseqüència, s'han incrementat les malalties lligades a l'envelliment i també aquelles afeccions neurològiques greus en persones més joves que no moren però sobreviuen amb seqüeles molt importants que els acompanyaran la resta de la seva vida.

Al Vallès Occidental, amb una població aproximada de 862.000 habitants i més d'un 15% de població major de 65 anys, podem preveure un ampli grup de persones, i alhora famílies, afectades per algun procés neurològic crònic, ja sigui del sistema nerviós central com del sistema nerviós perifèric.

En els darrers anys han augmentat, paulatinament, els serveis realitzats per diferents entitats que es centren en la rehabilitació física i funcional de la persona, així com en el suport psicològic per ajudar-les a afrontar la seva nova situació.

Una d'aquestes entitat és la Fundació AVAN, que pensa en l'afectat d'una malaltia neurològica com el conjunt de la persona i tot el seu entorn (familiar, social i laboral), oferint una atenció integral. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre, que desenvolupa la seva acció al servei de les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies, dins l'àmbit territorial del Vallès. De fet, té seu a Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès.

Aquesta fundació privada va néixer l'any 2005 vinculada a l'associació AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia) que des del 1993 dona suport a les persones amb malalties neurològiques i als seus familiars. La Fundació AVAN cobreix els serveis especials per a aquest col·lectiu i des del 2013, gestiona les activitats assitencials que abans realitzava l'associació.

La seva missió és la de vetllar per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, els seus cuidadors i el seu entorn familiar, oferint suport social, terapèutic i de lleure, i establint un compromís d'atenció, proximitat i continuïtat. A més a més, l'AVAN també promou l'avenç del coneixement en l'àmbit de la neurologia per tal de donar resposta a les necessitats existents i fomentar l'associacionisme, el voluntariat i el treball en xarxa.

"El nostre tret diferencial és la visió 360 graus, aglutinant tant la part merament assistencial com l'associativa. Hi ha entitats que són molt associatives i d'altres que són molt assistencials. L'AVAN engloba les dues vessants", comenta Lídia Gil, gerent de la fundació, que explica que "un dels valors que tant treballadors, com voluntaris, usuaris i famílies associades posen més de relleu és la proximitat de l'AVAN tant en el territori com amb les famílies".

"Encara que dues persones tinguin la mateixa patologia, la situació de la família és diferent i la malaltia també es desenvolupa de forma diferent", apunta Gil. "El que fem des de l'AVAN és acompanyament, a través de l'atenció integral i centrada en la persona", diu, en aquest sentit, Anna Morera, directora assistencial de l'entitat. "No només tenim en compte les mancances que té el malalt sinó tots els recursos que té al seu entorn. No ens fixem només en la patologia i en com es manifesta en la persona sinó en tot allò que el pot ajudar i influenciar i que està al seu voltant", assegura Morera.

Una gran oferta de serveis

Des dels seus inicis, l'Obra Social "la Caixa" ha ajudat a l'entitat a posar en marxa i fer créixer un gran nombre de projectes.

Actualment, la organització realitza serveis de rehabilitació neurològica en fase subaguda i crònica amb programes específics de rehabilitació individual o grupal (segons patologies i/o edats) des de totes les àrees: fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i neuropsicologia. Hi ha servei tant per a adults com infants, que també poden oferir-se a domicili. També realitzen un servei d'atenció diürna per a persones en situació de dependència, programes d'estimulació cognitiva per a aquelles persones que tenen dèficit de memòria o demència, un taller ocupacional i tallers d'entrenament d'habilitats ocupacionals.

D'altra banda, també compten amb un servei d'atenció i suport a les famílies i als afectats incloent psicologia, grups d'ajuda terapèutica, formació per a familiars, reunions informatives a famílies, assessorament de teràpia ocupacional i fisioteràpia per a cuidadors; un servei d'exploració i avaluació per part de l'equip interdisciplinari; NeuroGym (un programa de prevenció que consisteix en un entrenament combinat per millorar el rendiment cognitiu) i programes de caire lúdic i terapèutic.

També duen a terme assessorament legal i social a les famílies, formació a mida per empreses o entitats i campanyes de divulgació i sensibilització, de la mateixa manera que col·laboren amb altres entitats i organismes en la recerca neurològica.

"A l'AVAN entenem les malalties neurològiques com malalties familiars. No perquè siguin genètiques sinó perquè les viuen i pateixen tots els familiars. No podem tractar a la persona i deixar la família de banda", destaca Morera.

Per dur a terme tota aquesta feina, l'entitat té 54 tècnics contractats i compta amb 244 voluntaris i 19 empreses amigues, que van permetre atendre a 1.034 persones el 2017 (246 a Terrassa), un any en què la fundació va tenir 1.029 famílies associades i en què va atorgar 69.209,71 euros en ajudes a 129 famílies.

A més a més, l'any 2017, per primera vegada, l'AVAN va disposar de 24 places concertades pel Departament de Treball, Afers Social i Família de la Generalitat de Catalunya, per a persones amb discapacitat física, en centre de dia, a la seu de Sabadell.

Es tractava d'un nou servei d'atenció diürna, el Centre d'atenció especialitzada per a persones amb dicapacitat física (CAE), d'entre 18 i 65 anys, on s'ofereix acolliment diürn i assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària.

El CAE pretén ser un referent a tot el Vallès, amb una atenció centrada en la persona i amb participació en la comunitat, treballant amb un equip multidisciplinari, per aconseguir els seus objectius. Natació i tennis adaptat, visites culturals i lúdiques i activitats amb la protectora d'animals són algunes de les sortides programades, sempre tenint en compte les necessitats i opinions de les persones participants. L'any 2017 hi va haver dos persones ateses en aquest servei.