L'experiència del voluntariat

"Fa més de 12 anys que sóc sòcia de la Creu Roja. L'any passat, quan vaig veure totes les opcions que tenia per fer les pràctiques del Grau en Psicologia, vaig veure aquesta possibilitat a Terrassa. Volia fer alguna cosa amb nens i aquí ho podia fer, a més de conèixer l'entitat des de dins, cosa que com a sòcia m'interessava. Va ser una experiència molt maca. Durant l'estiu hi vaig estar pensant i vaig demanar de seguir col·laborant", explica Ariadna Mauri, que és voluntària del projecte #Menjarsalinsti i del de promoció de l'èxit escolar per a infants que es duu a terme a l'assemblea local de Creu Roja. "Intento crear un vincle amb els joves o nens, acompanyar-los i ser útil per a ells", destaca la jove. "Crec que aquests projectes són una gran ajuda per als usuaris tant a nivell econòmic com personal. Penso que els permet veure que no estan sols; que hi ha molta gent en la seva mateixa situació", destaca Mauri, que assegura que ha après molt. "T'omple moltíssim. Sembla un tòpic, però els nens t'ensenyen molt. A més, pots conèixer certes problemàtiques de primera mà. Una cosa és sentir-ne a parlar i l'altra viure-ho de prop", assegura Mauri, que subratlla que se n'ha adonat de tota la feina que fa Creu Roja i que està "encantada" de ser-ne sòcia.