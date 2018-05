Un centre obert per a nens i un casal d'estiu

A més dels diversos projectes adreçats als joves en situació de vulnerabilitat, el programa d'infància i adolescència de Creu Roja a Terrassa consta d'altres projectes per als més petits. "Els de joves es conceben molt des del punt de vista d'acompanyament educatiu i els d'infànica, des del concepte de lleure inclusiu", detalla Daniel Soto, responsable tècnic del programa. "Una altra diferència és que no estan desterritorialitzats. Estan centrats a l'assemblea local de Creu Roja però reben nens de tota la ciutat", comenta.

"Tenim un projecte que es diu Èxit i que transcendeix més enllà del reforç escolar. És com una mena de centre obert", explica Soto. De fet, els tècnics i voluntaris del projecte atenen a infants (derivats de Serveis Socials) en situació de vulnerabilitat, oferint-los berenar, estudi assistit, activitats de lleure i altres. Actualment, hi ha 40 participants.

D'altra banda, cada estiu Creu Roja Terrassa gestiona un dels casals del projecte municipal. Es tracta d'un projecte d'educació en el lleure que es realitza l'última setmana de juny i el més de juliol a l'INS Terrassa. Hi poden participar tots els nens que ho vulguin però "la intenció és que puguem posar alguns dels infants que estan amb nosaltres tot l'any a qui creiem que els pot anar molt bé", menciona Soto.

A part d'aquests dos projectes destacats, a l'assemblea local de Creu Roja també hi ha el Punt de Trobada Familiar, un espai neutral que permet que pares i fills puguin exercir el dret a visites sense patir els efectes negatius de la convivència familiar separada. L'objectiu és que el/la menor pugui exercir el dret de relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, quan apareixen conflictes motivats per processos de separació, divorci o altres tipus de ruptures familiars que no permetin una relació normalitzada. També s'utilitza per als supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, sempre amb la finalitat d'assegurar la protecció del/la menor.

D'altra banda, per Nadal, l'entitat sempre fa una campanya de recollida de joguines durant els mesos de desembre i gener amb la finalitat de repartir-les entre els infants en situació de vulnerabilitat, tot sensibilitzant sobre el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc.