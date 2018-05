El MOVE, un projecte d'atenció a les persones sense llar

A més de gestionar el servei municipal d'acolliment de persones sense sostre "L'Andana", Creu Roja Terrassa desenvolupa també el seu programa d'atenció a aquest col·lectiu a través del MOVE (Medi Obert Voluntariat d'Emergències), un grup de voluntariat especialitzat en la intervenció en el medi obert i en les emergències socials. La seva activitat consisteix en realitzar rondes preestablertes en la totalitat de la ciutat per tal d'establir contacte directe amb persones en situació d'alta vulnerabilitat.

Els voluntaris d'aquest projecte (actualment són set dones), que està en marxa des de 2014, realitzen prospeccions del medi obert per identificar noves situacions de sensellarisme i duen a terme un seguiment i acompanyament extern quan les persones els ho permeten.

"El projecte va néixer a proposta dels voluntaris", explica Mari Carmen Díaz, una de les voluntàries. "Treballem a peu de carrer per arribar a les persones que no disposen del caliu d'una llar. Sortim un cop per setmana però no sortim totes les voluntàries juntes; ens ho tornem. Una setmana surten quatre, i les següent, les altres tres", comenta Díaz. Les rondes són de les vuit a les deu de la nit. S'alterna identificació amb seguiment de persones sense sostre que ja coneixen les voluntàries d'altres rondes. Es visita tant a persones sense llar com a gent que viu en cases ocupades o infrahabitatges. "Si la persona està força bé potser acordem amb ella de tornar-la a visitar d'aquí un mes. Si la persona està més baixa de salut, potser la tornem a visitar la setmana següent", diu Díaz. "Quan fem seguiment els preguntem per la salut, si necessiten alguna cosa.. Fem molt suport emocional. Després de tant de temps, parlem també de la família. Es crea un vincle", asseguren les diverses voluntàries, que expliquen que després de cada visita fan un informe.

Trucades d'avís

Cristina Rodríguez, coordinadora del voluntariat d'aquest projecte, especifica que les rondes acostumen a estar marcades per zones. "Un dia fem identificació en caixers i estacions, un altre dia fem seguiment, un altre Vallparadís...", comenta Rodríguez, que també explica que de vegades reben trucades de gent alertant que han vist una persona dormint al carrer o "gent que ens truca dient que el seu germà viu en molt males condicions però que no es parlen i ens demanen si el podem anar a veure".

Durant les setmanes més dures de l'hivern i estiu, aquest equip de voluntàries desenvolupa una intervenció més exhaustiva per tal de protegir la salut d'aquestes persones. Quan hi ha onades de fred, es demana la col·laboració d'altres voluntaris, es fan rondes durant diversos dies seguits i aquestes duren més hores. "També visitem les persones que ja sabem on són i portem mantes, brou, llet...", destaquen Díaz i Yaiza Pérez, una altra de les voluntàries.

Totes elles coincideixen en que no hi ha moltes persones que visquin al carrer a Terrassa. "N'hi ha que són itinerants. Potser trobem algú que durant un temps està a un lloc, que després ja no hi és i que al cap d'un temps el trobem a una altra zona", diu Díaz. "També es nota que hi ha menys persones al carrer gràcies a L'Andana", assegura Rodríguez. De fet, a totes les persones que identifiquen els parlen de l'existència d'aquest centre d'acolliment. "Els convidem a venir a l'alberg però no obliguem a ningú", assegura Díaz.

"Hi ha més homes que dones. La gran majoria són homes però n'hi ha de totes les edats. En alguna ocasió hem trobat inclòs menors", alerten.