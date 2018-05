Els tallers de memòria, un dels projectes més consolidats

Un dels tallers adreçats a la gent gran amb més trajectòria de l'assemblea local de Creu Roja és el de memòria, que pretén fer front al deteriorament de les funcions cognitives des de la prevenció. Al Casal Cívic de Ca n'Aurell, el taller es desenvolupa tant dimarts a la tarda com divendres al matí. Hi ha tres grups diferents, en funció del grau de deteriorament dels usuaris i la necessitat de suport i acompanyament per part dels voluntaris.

La Roser Alegre és una de les voluntàries d'aquest projecte. "Em vaig quedar vídua i tenia bastant temps lliure. Fa quatre anys que vaig començar sent voluntària de la recollida d'aliments. Després em van proposar fer les classes de memòria i vaig dir que sí perquè és quelcom que m'interessa molt ja que de petita ho vaig patir amb la meva àvia. Quan ho has passat a casa, veus com pots ajudar", explica.

"Normalment vinc el dimarts, de quatre a sis. La gent del meu grup està bastant bé. Els posem mots encreuats, sumes, multiplicacions i algun problema matemàtic fàcil i ho fan molt bé", assegura. "L'últim dimarts de cada més fem jocs. Juguem al domino, al quinto, fem trencaclosques...", diu. "Amb el temps veus que els usuaris estan més espavilats. A més, comparteixen una estona amb altra gent, xerren entre ells i s'ho passen bé", destaca.

"Preparem activitats perquè no deixin de treballar la ment i els ajudem a fer les activitats. Segons quins exercicis els costen més i nosaltres, els voluntaris, els donem pistes perquè els puguin resoldre", puntualitza Jorge Medina, que és voluntari des del mes de setembre. "Jo em sento genial després de fer el taller. Crec que no hi ha res més bonic que ajudar a la gent que ho necessita. Jo em sento realitzat", assegura.

L'experiència dels participants

"Jo vaig arribar a la Creu Roja acompanyant una amiga que no estava del tot bé. De resultes d'això, com que el cap ja no funciona com abans, em van agafar a mi també", explica la Constància Menchén, de 75 anys. "El dimarts vinc al taller de memòria i el dijous al taller intergeneracional, on vénen els nens d'una escola i fem activitats conjuntes", comenta. "Ens fan fer sumes, restes, multiplicacions, divisions i moltes coses de les que ja no et recordes. Va molt bé. Ajuden molt aquests tallers", afirma. "Em fan estar activa. És un al·licient que em fa sortir de casa", afegeix.

En Pablo Villamañán, un altre dels usuaris, opina en el mateix sentit. "Jo vinc un dia al taller de memòria i un altre al de manualitats. Nosaltres som molts germans i tots tenim problemes de memòria o Alzheiemer. Si no fes aquestes activitats estaria ja com algun germà meu, que no recorda res ", diu convençut. "A més, jo vaig anar molt pocs anys a escola i aquests tallers m'estan servint per aprendre moltes coses. També he fet nous amics", destaca aquest senyor de 76 anys.