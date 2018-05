Fomentar l'ocupació

Un dels passos necessaris per a sortir d'una situació de pobresa és trobar una feina amb un sou digne. L'assemblea local de Creu Roja ofereix diversos cursos i tallers de formació per a les persones que es troben en una situació vulnerable, amb l'objectiu de brindar-los una nova oportunitat.

Moltes de les persones que arriben a l'assemblea local de Creu Roja buscant ajuda porten més de dos anys a l'atur i tenen pocs estudis. Per ajudar-les a trobar un nou lloc dins el mercat laboral, Creu Roja Terrassa disposa d'un ampli programa d'ocupació, que ofereix atenció, orientació i acollida laboral, mòduls d'habilitats i coneixements prelaborals, itineraris integrals d'orientació per a la millora de l'ocupabilitat i cursos de capacitació professional. A més, els professionals de l'àrea d'ocupació de l'entitat, que l'any passat va atendre a 339 persones, treballen la prospecció d'empreses i la intermediació laboral.

"L'àrea laboral té per objectiu acompanyar a totes aquelles persones que estan buscant feina. Tenim un projecte marc que és l'itinerari d'inserció laboral que consisteix en una entrevista individual on es detecta quin és el nivell de competències de la persona, les habilitats comunicatives, la imatge, l'adaptabilitat, la responsabilitat, la puntualitat... i el perfil o perfils laborals. Aleshores fem un pla de treball personalitzat", explica Mireia Prat, tècnica d'ocupació de Creu Roja. "Hi ha persones que ja estan preparades per a treballar i passen directament a la borsa de treball però n'hi ha d'altres a les que li busquem una formació", comenta. "Sigui com sigui, els oferim sempre un taller prelaboral on s'assenten les bases per a la recerca de feina. També tenim un club de feina, a l'aula d'informàtica, on les persones que busquen feina tenen un voluntari al seu costat que les ajuda", destaca Prat.

Depenent de les necessitats del territori, Creu Roja duu a terme uns projectes o uns altres. Actualment, a Terrassa tenen un projecte d'atenció a famílies enles quals tots els membres estan en situació de desocupació. "Consisteix en donar-los una orientació laboral però també social. Intentem detectar si tenen necessitats d'alimentació, si els fills necessiten reforç educatiu, treballem temes d'estalvi domèstic, tallers de resolució de conflictes familiars...", especifica Prats.

Formació

Més enllà d'aquesta branca d'orientació, l'àrea d'ocupació de Creu Roja a Terrassa té una branca de formació i una altra de prospecció d'empreses. Dins la de formació, s'ofereix un Programa de Reincorporació al Treball (PRT), dirigit a persones sense permís de treball. Es tracta d'una formació en català de 65 hores, on es treballa la normalització lingüística, una formació de competències transversals, una formació capacitadora de reposició i manipulació d'aliments i unes pràctiques laborals en empresa que es fan a través de Foment de Terrassa.

Dins aquesta mateixa branca, existeix el Punt Formatiu Incorpora, un projecte subvencionat per part de l'Obra Social "la Caixa". "Aquest any hem fet una formació en peixateria. Ara n'estem fent una en carnisseria i al setembre en farem una de dependent de cosmètics. Aquests cursos són de 300 hores i tenen tres branques: 100 hores de competències transversals, 100 de formació capacitadora i 100 de pràctiques en empresa", explica Prat, que assegura que les formacions es fan en funció de les necessitats del mercat laboral.

"He tingut dos embarassos seguits i porto quatre anys sense una feina regular. Visc amb els meus tres fills, la meva germana, la meva neboda i els meus pares. Jo no tinc ingressos. El que portava pitjor abans d'entrar a la Creu Roja era l'estat d'ànim", explica Naike Duran, que ha fet el curs de peixateria. "Jo sóc cambrera però volia sortir del sector de l'hosteleria. Amb aquest curs buscava una nova sortida laboral. M'ha ajudat a tornar a aixecar el cap i a tenir ganes de sortir a buscar una feina", assegura aquesta jove de 37 anys. "Ha estat genial fer aquest curs. Jo no imaginava que m'ajudaria tant", afirma.

Janet Jaraba, de 55 anys, ha fet el mateix curs. "Jo tinc molta experiència en neteja. També havia treballat com a reposadora i caixera en un supermercat, en un forn... Aleshores vaig conèixer una noia que treballa a la peixateria d'un supermercat. Em va explicar que havia fet el curs a Creu Roja i que després de les pràctiques li havien ofert un contracte. Em va cridar l'atenció i vaig venir a insciure'm. Volia treballar i triar endavant. Portava molt temps a l'atur, uns vuit anys", comenta. "He après moltíssim. Ha estat una experiència molt bonica", destaca Jaraba, que ara té un contracte de mitja jornada a la peixateria d'un supermercat. "Estic molt feliç i satisfeta. La Creu Roja m'ha brindat una gran oportunitat. He après un ofici i he descobert moltes coses que no sabia", diu.

Com ella, un 30% dels usuaris d'aquests cursos s'insereix en una empresa just després de les pràctiques. Passats sis mesos, el percentatge és de prop del 50%.

Més enllà d'aquests cursos, la branca de prospecció d'empreses també forma part del programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa". "Quan tenim una oferta d'alguna de les empreses que col·labora amb nosaltres, busquem els perfils de la nostra borsa de treball que més s'adeqüin i enviem dos o tres currículums a l'empresa", puntualitza Prat.

Prospecció d'empreses

La persona encarregada d'aquesta feina de prospecció i intermediació laboral és la Marisol Martínez. "El que fa el programa Incorpora és treballar, junt amb les empreses, la responsabilitat social corporativa i permetre que aquestes empreses col·laborin amb ofertes de treball i places de pràctiques. La meva feina consisteix en contactar amb les empreses i presentar-los el programa", explica Martínez.

"A Catalunya es treballa en xarxa i es fa molta sinergia entre totes les entitats que formen part del programa Incorpora. Un usuari de l'assembla local de Creu Roja es pot beneficiar d'una oferta que rep una altra entitat", subratlla la tècnica de prospecció i intermediació laboral, que explica que Creu Roja Terrassa té una trentena d'empreses col·laboradores de diversos sectors i amb presència a la comarca.

Així, tant els usuaris que han fet un dels cursos del Punt Formatiu Incorpora com els que arriben a Creu Roja amb una formació suficient per posar-se a treballar d'immediat es beneficien de tot aquest programa. "Al cap i a la fi l'objectiu és que la gent trobi la millor feina que pot trobar amb el seu perfil i que les empreses trobin la millor persona per ocupar aquell lloc. Treballem en aquest sentit", assegura Martínez.