El Rebost i l'Andana, dos serveis municipals gestionats per l'entitat

A més de treballar els seus propis projectes, l'assemblea local de Creu Roja gestiona dos equipaments de titularitat municipal: l'Andana i el Rebost.

El primer és un servei d'acollida per a persones sense sostre. En funcionament des de l'any 2008, inclou la cobertura de les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, complementades amb el treball socioeducatiu dels tallers que s'ofereixen i l'atenció personalitzada mitjançant els itineraris personals de treball. L'alberg, ubicat al Passeig Vint-i-Dos de Juliol, a l'edifici de l'antic Condicionament Terrassenc, obre de dilluns a diumenge, de les cinc de la tarda a les nou del matí. Aquest centre d'allotjament d'urgència i acollida nocturna disposa d'allotjament per a 40 persones, amb opció de sopar, dormir i esmorzar.

El centre té un caràcter assistencial i socioeducatiu per a persones sense llar que requereixen acolliment i suport, així com per a aquelles persones que, per situacions d'emergència, es troben en la necessitat d'abandonar el seu domicili de forma temporal. Per accedir a l'alberg els usuaris han d'estar derivats de Serveis Socials o Policia Municipal.

El Rebost, en canvi, és un projecte que aglutina el treball de les principals entitats de la ciutat que distribueixen aliments, millorant la logística i la coordinació i que permet arribar a més persones a més de fer-ho amb una atenció de més qualitat. També conegut com a Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, es tracta d'un projecte en funcionament des de l'any 2010, promogut per l'Ajuntament de Terrassa i gestionat per la Creu Roja.

El centre està ubicat al número 94 del carrer Santa Maria Mazzarel·lo, al barri de Ca n'Aurell, i la seva funció principal és la de distribuir aliments entre les persones més necessitades de la ciutat, a través d'unes cistelles bàsiques que serveixen de complement a la dieta bàsica de les persones.

El Rebost, però, és també un projecte de voluntariat i de treball en xarxa que beu de l'experiència de les seves entitats fundadores, i que posa al servei de les persones més vulnerables el treball i l'esforç de més de 200 persones que, de forma desinteressada, col·laboren amb les diferents entitats que la componen.