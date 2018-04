"No havia fet mai voluntariat i estic molt contenta, ho faig amb molta il·lusió"

Des de quan col·labora amb Càritas?

Fa tres anys, des que vaig iniciar la meva jubilació parcial. Sempre havia volgut fer alguna cosa pels altres i quan vaig reduir la meva jornada laboral vaig començar a tenir més temps lliure. Aleshores em vaig adreçar a Càritas per oferir la meva ajuda. Com que sóc mestra i m'agraden molt els nens, vam decidir que seria voluntària del servei de reforç escolar.

Per què Càritas?

Perquè és una entitat de l'Església catòlica i jo sóc creient. Compartim un mateix ideari.

En què consisteix la seva feina a l'entitat?

Jo vinc dilluns i dimecres, una hora cada dia. Els dilluns els dediquem a fer deures. Sovint els pares dels nens que venen a fer el reforç no entenen el català i la gran majoria de deures que tenen els seus fills són en aquesta llengua. Nosaltres els ajudem. Els dimecres, en canvi, fem una primera mitja hora de lectura. Molts nens tenen grans mancances en aquest sentit, la qual cosa els provoca dificultats en moltes assignatures. Aquí llegim un mateix llibre en veu alta i després els faig algunes preguntes de comprensió lectora. La última mitja hora fem deures o activitats de reforç.

Què li aporta ser voluntària de Càritas Diocesana?

Jo no havia fet mai voluntariat i estic molt contenta. Estic coneixent un perfil d'estudiant que no havia conegut a l'escola on treballo. Tots els nens que vénen aquí són d'origen magrebí i les mares són molt agraïdes. Són molt afectuoses. Els nens també, però les mares encara més. Estic encantada amb elles. A més, estic coneixent una nova cultura i els seus costums. Jo vinc cada dia amb moltíssima il·lusió.