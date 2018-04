"En aquests mesos he conegut moltes històries que m'han commogut"

Per què va decidir fer-se voluntari de Càritas?

Sóc pensionista i tinc bastant temps lliure. Sempre m'havia cridat l'atenció el tema de col·laborar amb una entitat social. El setembre de l'any passat vaig venir a Càritas, vaig tenir una reunió i al cap d'una setmana ja vaig començar a fer de voluntari. Càritas es dedica a ajudar gent molt necessitada i posar-hi el teu granet de sorra reconforta.

Quina feina fa?

Vaig dos dies a la setmana a la seu del carrer Topete. Un dia estic a recepció, atenent a la gent que arriba. Normalment hi ha visites amb les assistentes socials. Jo m'encarrego de preparar els expedients dels usuaris i avisar-les. L'altre dia, el que faig és introducció de dades de totes les persones que han anat venint per tenir sempre la base de dades al dia. De vegades també faig les fitxes del Rebost, el projecte de distribució d'aliments promogut per l'Ajuntament de Terrassa.

Què ha après en aquests mesos com a voluntari?

He conegut moltes històries que m'han commogut. Aquí ve molta gent desesperada però des de Càritas se'ls ajuda en molts àmbits i se'ls dona suport. Des de fora pots tenir una visió estereotipada però des de dins veus que les ajudes estan ben destinades. Hi ha molta gent que no veu amb bons ulls als immigrants. Si vénen aquí és perquè als seus països d'origen no viuen bé. Els deu costar molt prendre la decisió; no deu ser fàcil per ells. I si acudeixen a Càritas és perquè estan desesperats i necessiten ajuda. En aquest sentit, jo recomano a tothom que es faci voluntari, cooperi o doni ajut econòmic a entitats com aquesta. De moment, jo sóc voluntari de Càritas però ja m'estic preparant per col·laborar amb una altra entitat.