Un programa per millorar les competències laborals

Càritas Diocesana de Terrassa ajuda a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. A més dels cursos que es realitzen a Sabadell, a la nostra ciutat destaca el projecte de l'hort de Ca n'Amat, el "Racó de les firaires" i el curs de servei domèstic.

El 55% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Terrassa en edat laboral es troba a l'atur i el 43,38% són treballadors pobres. Per millorar la situació d'aquestes persones, Càritas compta amb un programa d'inserció laboral que es desenvolupa a tots els territoris de la diòcesi. Partint d'un diagnòstic de la situació concreta de cada persona, s'estableix un itinerari formatiu i d'acompanyament social que té com a finalitat millorar les competències en la recerca de feina perquè en la mesura de les pròpies possibilitats puguin incorporar-se al mercat laboral o trobar una feina millor.

Així, s'ofereix orientació laboral, formació ocupacional professional, intermediació laboral i serveis d'ocupabilitat i formació.

A Terrassa, el programa està en funcionament des de l'any 2000, quan es va posar en marxa el curs de servei domèstic. "El que fem nosaltres és donar resposta a les necessitats que truquen a la porta. Anem fent canvis segons les necessitats que sorgeixen", explica Cristina Roca, treballadora social i responsable del programa d'inserció laboral de Càritas a Terrassa. "En aquell moment, hi va haver un boom molt important d'immigració, sobretot de Llatinoamèrica. Hi havia moltes dones soles que buscaven feina i van sortir moltes ofertes a nivell particular que demanaven una persona per tenir cura de gent gran i netejar la casa. Ens vam adonar que a la gent sense formació i amb una altra cultura no els duraven les feines i vam muntar un curs de formació en temes de servei domèstic i atenció a gent gran a domicili, i per treballar també els hàbits laborals", especifica.

"Quan un usuari ve a Càritas a demanar formació o feina, el primer que fem és donar-li hora per parlar amb una treballadora social per fer una valoració general de tota la situació, no només a nivell laboral sinó també a nivell social i econòmic. Quant al tema laboral, si estan interessats en fer algun tipus de formació o a entrar dins el programa, passen per unes sessions grupals de 10 o 12 persones que es duen a terme durant tres dies (dues hores cada dia). Els informem de com està el mercat laboral, quines formacions hi ha a Càritas i intentem que reconeixin quines capacitats tenen per treballar", comenta Roca. "A partir d'aquí, es fa una avaluació individual per comentar què ha vist el professional i saber què els agradaria fer a ells: cursos de formació externa amb alguna altra entitat (Foment, Creu Roja€), els cursos que fem a Càritas€", diu.

Projectes diversos

En aquest sentit, Càritas ofereix actualment a Terrassa un curs de servei domèstic i tres projectes pre-laborals, on es treballa tant hàbits laborals, com l'idioma, la relació de grup, la capacitat d'opinar i decidir.... Són el "Racó de les firaires", el "Vivim" i l'hort. I és que Càritas disposa d'un espai a l'hort de Ca n'Amat, a Les Fonts, per a un projecte d'inserció socio-laboral per a joves que aprenen l'ofici de pagès i s'abasteixen de verdures. "Els productes també es venen i a més de conrear la terra, es treballen hàbits laborals: puntualitat, responsabilitat, compromís€", explica Roca.

El "Vivim" és un projecte que es fa al barri de Ca n'Anglada i està destinat a joves immigrants recent arribats.

Per la seva banda, el "Racó de les firaires" és un espai on van mares amb nens petits, d'edat de guarderia. "Poden deixar els nens a una sala, on esmorzen, juguen i fan les seves activitats, acompanyats d'un professional. I les mares practiquen el tema idiomàtic a partir de treballs manuals que després normalment venen en fires. Fan samarretes, collarets€ i els diners es reinverteixen en el projecte", puntualitza Roca.

El curs de servei domèstic dura vuit setmanes i es fa amb l'ajuda de voluntaris. En fan tres durant l'any. Són per deu o dotze persones i es treballen continguts diversos, incloent pràctiques en domicilis particulars. "Ens coordinem amb els Serveis Socials de l'Ajuntament i anem a casa de gent gran que normalment està sola i que no té capacitat econòmica per poder contractar a algú. Les usuàries del curs van a fer les pràctiques de neteja in situ. Van en grups petits, amb una voluntària", comenta la responsable del programa d'inserció laboral de Càritas a Terrassa. El curs també inclou classes de català, de cuina, de costura i planxa i aspectes relacionals on es treballen temes més actitudinals i personals a tenir en compte en una feina. "A les classes de cuina s'ensenya, sobretot, a fer plats propis de la dieta mediterrània o el que acostuma a menjar la gent gran d'aquí i després dinem totes juntes per potenciar el grup i les relacions", prossegueix Roca.

A més, també hi ha una part d'orientació laboral, en què se'ls ensenya com fer un currículum, com presentar-se a una entrevista, on anar a buscar feina, com fer una trucada telefònica per buscar feina, els recursos que hi ha a la zona i a Internet, i on es treballen les competències i capacitats de cadascú. També hi ha una part més teòrica on aprenen sobre les principals malalties que afecten a la gent gran. "També fan pràctiques a la residència de les Josefines de Terrassa perquè ens estem trobant amb moltes ofertes per tenir cura de gent gran molt deteriorada de salut", destaca la responsable del projecte.

"Vaig arribar a Càritas buscant ajuda. M'havia quedat sense feina i com que tinc una filla que feia poc que havia vingut a Espanya, no sabia com pagar l'habitació. Em van oferir aquest curs i estic encantada. Ara tinc una feina de només quatre hores netejant en una casa i dos caps de setmana al mes vaig a casa d'una senyora. Amb el curs vaig adquirint més experiència", explica la Noemí Fernández, de 40 anys i originaria d'Hondures.

"Fa sis mesos que vaig venir de Veneçuela. Els meus fills ja vivien aquí i quan es va morir el meu marit, vaig venir. Érem els meus dos

fills, l'esposa d'un d'ells, la meva neta i jo i només treballava un dels meus fills. Vam demanar ajuda a Càritas i durant un temps hem sigut beneficiaris del Rebost. Jo no volia estar sola a l'apartament i vaig preguntar si tenien algun curs. Jo sóc infermera, ja jubilada a Veneçuela, i em van dir que podia fer aquest curs. Estic aprenent tècniques que no coneixia. Per molt que planxis o netegis no saps les tècniques. Per mi està sent molt útil. M'agradaria poder treballar perquè ara em manté el meu fill", assegura Nelis Álvarez, de 69 anys.

La majoria, dones estrangeres

La majoria de participants al curs de servei domèstic són dones estrangeres amb un alt nivell de formació. "Ara tenim moltes dones que venen de Veneçuela, Colòmbia i Hondures i que acostumen a tenir estudis universitaris però homologar els títols costa molt i quan arriben aquí la primera sortida que tenen és el servei domèstic. També hi ha dones d'origen marroquí que no han treballat mai i es volen incorporar al mercat laboral per primera vegada", diu Roca.

El curs es realitza de dilluns a dijous en horari de matí. Quan l'acaben, se'ls dona una titulació i entren a la borsa laboral de Càritas. "Un 70 o 80% de gent que fa el curs té una inserció labora positiva però també hi ha gent que va fer el curs fa molts anys, va treballar, s'ha quedat sense feina i torna a la borsa", reconeix Roca.

"Tant si es formen amb nosaltres com amb una altra entitat, fem un acompanyament molt individualitzat en tot el tema d'orientació laboral. També tenim un taller d'orientació laboral on s'aprofundeix molt més en tot el tema de buscar feina, les entrevistes€ I els divendres també tenim l'"Espai currículum", on diversos voluntaris ajuden a les persones que no l'han fet mai o que necessiten renovar-lo", explica Roca, que aclareix que des de Càritas Arxiprestal de Terrassa també s'envia gent als cursos d'inserció laboral que Càritas Diocesana de Terrassa fa a Sabadell.

"S'ha fet un curs d'auxiliar de cuina i monitor de menjador i ara se'n fa un de neteges industrials. Són cursos que formen part del programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", que també inclouen pràctiques i que tenen moltes més hores de formació, més de 300. Normalment se'n fan dos cada any", concreta Roca.

"Dins el projecte Incorpora treballem també la prospecció empresarial per aconseguir insercions en altres àmbits laborals. També treballem tot el tema de responsabilitat social i compromís de les empreses a l'hora de contractar gent", afegeixen des de Càritas Diocesana de Terrassa.