El lligam Càritas Diocesana amb l'Obra Social "la Caixa"

L'Obra Social "la Caixa" col·labora des de fa anys amb Càritas Diocesana de Terrassa a través de dos programes: Incorpora i CaixaProinfància.

El primer és un programa d'integració sociolaboral. La seva finalitat és promoure la inserció laboral a l'empresa ordinària de persones en situació o en risc d'exclusió social.

Incorpora facilita la interrelació entre les persones ateses per Càritas que busquen una feina digna i les empreses col·laboradores del mateix programa. Incorpora ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d'inserció laboral que proporcionen l'assessorament necessari, tant per a les empreses, com per a les entitats, en totes les fases del projecte: prospecció d'empreses col·laboradores, presentació de candidatures i seguiment fins a la completa integració de les persones al nou lloc de feina.

A més, algunes entitats, com Càritas Diocesana de Terrassa, poden convertir-se en punts formatius, que reben subvencions de l'Obra Social "la Caixa" per poder donar cursos de formació específics per a les persones que atenen.

Formació específica

En aquest sentit, l'any passat van oferir un curs d'auxiliar de cuina i ara en comencen un de neteja industrial. "Planifiquem aquests cursos en funció del perfil de persones que atenem i de les necessitats que detectem en el mercat. Es tracta d'una formació molt pràctica i específica que pretén donar eines a les persones per a la seva inserció laboral", explica Amèlia de Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa.

D'altra banda, el programa CaixaProinfància lluita contra la pobresa infantil a Espanya impulsant el desenvolupament dels més petits per garantir-los referents sòlids per al seu futur i un nivell de benestar òptim que afavoreixi el seu creixement i la seva formació.

"Aquest programa es divideix en béns i serveis. Els béns són vals que es donen a les famílies amb dificultats socioeconòmiques perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene, ulleres, audiòfons i material escolar dels nens. Aquests vals es regeixen per uns barems econòmics i estan restringits a zones amb necessitats especials, és a dir, no estan disponibles en tots els municipis de la diòcesi", comenta de Juan, que detalla, d'altra banda, que amb la part de serveis, "la Caixa" ajuda a finançar projectes d'intervenció directa com reforços escolars, assessorament psicològic i espais maternoinfantils.