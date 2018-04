Finançament i pressupost

Càritas Diocesana de Terrassa es finança, majoritàriament, a través d'ingressos privats de socis, donants, campanyes, aportacions d'usuaris, subvencions privades i els programes Incorpora i CaixaProinfància de l'Obra Social "la Caixa" (90%), encara que també compta amb el suport d'algunes administracions públiques com els ajuntaments, la Diputació, la Generalitat i els Fons Europeus (10%). Mentre que el 90% del pressupost es destina a acció social, el 7% és per a administració, el 2% per a dinamització i acompanyament del voluntariat i l'1% per a campanyes de comunicació i sensibilització.