El PSOE torna a imposar-se però perd força

10.11.2019 | 21:00

El PSOE ha tornat a guanyar les eleccions generals, però el bloc de dretes podria sumar més escons que el bloc d'esquerres, encara que cap dels dos aconseguiria la majoria absoluta (176 diputats). Segons l'enquesta elaborada per *GAD-3 per a TVE i TV3 entre el 25 d'octubre i avui, 10 de novembre, amb una mostra de 13.000 entrevistes, Pedro Sánchez venceria amb 114-119 escons, per sota dels 123 que va obtenir a l'abril, i la ultradreta de Vox es convertiria en la tercera força política amb 56-59 diputats, més del doble dels 24 que va aconseguir fa sis mesos. Tot aixó coincidiría amb una autèntica desfeta de Ciutadans.