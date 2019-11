El PSOE s'imposa amb 122 escons amb el 75% escrutat

10.11.2019 | 21:59

El PSOE és clar guanyador de les eleccions generals celebrades avui, amb 123 diputats al 75 per cent de l'escrutini. Amb aquests resultats, els socialistes obtindrien un diputat menys que en els comicis del mes d'abril. El PP es mantindria segon amb 85 disputats, pels 66 de fa mig any. VOX confirmaria totes les enquestes, assaltant el tercer lloc amb 53 escons, doblant els resultats d'abril. Unides Podemos cauria fins als 26 diputats. Amb aquests resultats provisionals, Ciutadans també sofriria un autèntic daltabaix, amb només deu diputats, tres menys que ERC. Junts per Catalunya obtindria vuit diputats. Más País i CUP entrarien en el Parlament amb dos representants cadascun d'aquestes formacions que s'estrenaven en aquestes eleccions.