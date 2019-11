El PSC guanya a Terrassa seguit de molt a prop per ERC

10.11.2019 | 23:02

Amb el cent per cent de l'escrutini, el PSC guanya les eleccions generals a Terrassa amb un 22,61 per cent dels vots. En segona posició se situa Esquerra Republicana de Catalunya amb un 20,20 per cent dels vots. Esquerra redueix d'un cinc per cent a poc més d'un dos per cent dels vots la distància amb el PSC. En números absoluts, els socialistes han aconseguit un total de 25.362 vots mentre que ERC ha arribat en aquesta ocasió a les 22.653 paperetes. En Comú Podem es recuperen de la davallada de les darreres municipals i són el tercer partit més votat amb el 16,24 per cent i 18.210 vots. Junts per Cat han aconseguit el 10,31 per cent dels vots amb un total d'11.560 vots. Vox és el partit que observa un major creixement, ja que aconsegueix el 7,71 per cent, doblant els seus darrers resultats a la ciutat i arribant als 8.649 vots. El PP ha quedat per darrere de Vox amb un 7,71 per cent dels vots i per sobre de Ciutadans, que cau al 6,43 per cent dels vots, perdent la meitat del percentatge de vot assolit al mes d'abril amb 7212 vots. Recordem que Ciutadans va guanyar les darreres eleccions autonòmiques a la ciutat amb més de trenta mil vots. La CUP, que es presentava per primera vegada a les eleccions generals, ha aconseguit un total de 5.649 vots, el que significa el 5,04 per cent. El PP, que no va obtenir representació al ple de l'Ajuntament a les darreres municipals, recuperaria presència en aquestes generals, igual que En Comú Podem, que a les municipals va passar de sis regidors a no tenir cap i avui recuperar un suport del 10,31 per cent dels vots.