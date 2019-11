El PSC guanya a Terrassa amb el 90 % escrutat

10.11.2019 | 22:05

Amb el 90 per cent de l'escrutini, el PSC guanya les eleccions generals a Terrassa amb un 22.18 per cent dels vots. En segona posició, amb aquest moment de l'escrutini estaria Esquerra Republicana de Catalunya amb un 20,47 per cent. En Comú Podem seria tercer amb el 16,09 per cent i Junts per Cat obtindria un 10,68 per cent dels vots escrutats. Vox seria el partit que observaria un major creixement, ja que assoliria el 7,64 per cent, doblant els seus darrers resultats a la ciutat. El PP quedaria per darrere de Vox amb un 6,62 per cent, per cent i per sobre de Ciutadans, que cauria a un 6,33 per cent dels vots. Recordem que Ciutadans va guanyar les darreres eleccions autonòmiques a la ciutat. El PP, que no va obtenir representació al ple de l'Ajuntament a les darreres municipals, recuperaria presència en aquestes generals, igual que En Comú Podem, que a les municipals va passar de sis regidors a no tenir cap i avui recuperar un 16,44 dels vots.