Jordi Ballart: "Les opcions de pacte continuen sent les mateixes"

11.11.2019 | 00:12

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que abans de les eleccions celebrades avui es va posicionar públicament en favor de Més País, la nova formació encapçalada per Íñigo Errejón, mostrava la seva decepció pels resultats. Ballart, en Twitter, assegurava "136 milions d'euros de diners públics gastats en aquestes eleccions i que només han servit per a enfortir la ultradreta. Les opcions de pacte continuen sent les mateixes. Una greu irresponsabilitat. Ni un euro més fins que hi hagi govern".

Jordi Ballart evidència les dificultats que existiran ara per a trobar un pacte que garanteixi la governabilitat. L'amenaça d'uns tercers comicis està molt present si no s'explora la complicada via d'una gran aliança entre PSOE i PP.

Per al regidor Javier García, també en Twitter, recordava que "A #Terrassa, victòria del PSC, preocupant resultat de VOX i patacada de C's i Més País".

Isaac Albert, líder local d'Esquerra Republicana, ha valorat a Twitter els resultats del seu partit, dient: "Som més que mai, som més diversos que mai, som més plurals que mai", a més d'agrair a tots els treballadors municipals la "bona feina que feu a cada cita electoral"