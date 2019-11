Meritxell Lluís: "Hem d'omplir les urnes"

10.11.2019 | 12:43

La candidata número 2 al Senat per Junts x Catalunya, Meritxell Lluís, ha fet una crida a la participació. "Estem en una situació d'excepció perqué això que passa aquí no és normal. Però no ens podem quedar a casa. Cal omplir les urnes perqué els conflictes polítics només es resolen a les urnes" . Lluís ha fet aquestes declaracions després de votar al col.legi Lanaspa. L'esposa de Rulll també s'ha mostrat molt agraïda al saber que Rull ha estat nomenat "Terrassenc de l'Any" i ha dit que li ha fet molta il.lusió.